Registrado un incidente marítimo frente a las costas de Yemen

03/03/2024 ADEN, March 3, 2024 -- This undated photo provided by Yemeni government shows the British cargo ship Rubymar, which was attacked by the Houthi group on Feb. 18, 2024, anchoring near the coast of Yemen. Yemen's internationally recognized government announced on Saturday the cargo ship Rubymar sank off the coast of Yemen Friday night amid stormy weather conditions. The British-owned, Belize-flagged ship carries thousands of tons of fertilizer and oil. The government expressed regret over the sinking, warning against a possible major environmental disaster in Yemen's territorial waters. POLITICA Wang Shang / Xinhua News / Europa Press

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El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves de una "actividad sospechosa" registrada frente a las costas de Yemen, en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de estratégias localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

"Un buque cisterna que navegaba en dirección oeste ha informado de que una embarcación ligera lo persiguió e intentó interceptarlo", ha señalado en sus redes sociales el organismo vinculado a la Armada británica.

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El incidente, que ha tenido lugar a 75 millas náuticas (unos 140 kilómetros) al este de Adén, ya está siendo investigado por "las autoridades", ha indicado el UKMTO.