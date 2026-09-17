Agencias

Registrado un incidente marítimo frente a las costas de Yemen

03/03/2024 ADEN, March 3, 2024 -- This undated photo provided by Yemeni government shows the British cargo ship Rubymar, which was attacked by the Houthi group on Feb. 18, 2024, anchoring near the coast of Yemen. Yemen's internationally recognized government announced on Saturday the cargo ship Rubymar sank off the coast of Yemen Friday night amid stormy weather conditions. The British-owned, Belize-flagged ship carries thousands of tons of fertilizer and oil. The government expressed regret over the sinking, warning against a possible major environmental disaster in Yemen's territorial waters. POLITICA Wang Shang / Xinhua News / Europa Press
03/03/2024 ADEN, March 3, 2024 -- This undated photo provided by Yemeni government shows the British cargo ship Rubymar, which was attacked by the Houthi group on Feb. 18, 2024, anchoring near the coast of Yemen. Yemen's internationally recognized government announced on Saturday the cargo ship Rubymar sank off the coast of Yemen Friday night amid stormy weather conditions. The British-owned, Belize-flagged ship carries thousands of tons of fertilizer and oil. The government expressed regret over the sinking, warning against a possible major environmental disaster in Yemen's territorial waters. POLITICA Wang Shang / Xinhua News / Europa Press
Guardar

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves de una "actividad sospechosa" registrada frente a las costas de Yemen, en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de estratégias localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

"Un buque cisterna que navegaba en dirección oeste ha informado de que una embarcación ligera lo persiguió e intentó interceptarlo", ha señalado en sus redes sociales el organismo vinculado a la Armada británica.

PUBLICIDAD

El incidente, que ha tenido lugar a 75 millas náuticas (unos 140 kilómetros) al este de Adén, ya está siendo investigado por "las autoridades", ha indicado el UKMTO.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zhou Jianjun, de Huawei: desarrollo de una solución AIDC interactiva con la red eléctrica para maximizar el número de tokens por vatio

Infobae

El director ejecutivo de Palantir aboga por unas directrices razonables para regular la IA

Infobae

Portaceli hace historia en París y abre una nueva puerta para el teatro catalán y español

Infobae

Trueno, Jorge Drexler o El Tri, protagonistas de Las Noches de Río Babel en Madrid

Infobae

Misión ONU identifica cargos venezolanos que siguen en el poder tras violaciones d.humanos

Infobae