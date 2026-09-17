Agencias

Infografías del jueves 17 de septiembre de 2026

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AMÉRICA MILLONARIOS - Las 400 mayores fortunas de Estados Unidos alcanzan un récord de ocho billones de dólares en 2026. Elon Musk lidera el Forbes 400 con 908.000 millones de dólares, seguido por Jeff Bezos, con 378.000 millones, y Larry Page, con 278.000 millones.

HOTELES TURISMO - El hotel Rosewood Hong Kong vuelve a encabezar 'The 50 Best Hotels' en 2026. El listado reúne establecimientos de destinos de Asia, Europa, América, Oriente Medio y otras regiones.

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FÚTBOL INGLATERRA - Previa de la jornada cinco de la Premier League.

MOTOCICLISMO MOTOGP - Previa del Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. EFE

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