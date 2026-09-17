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Palestina critica la "injustificada" negativa de EEUU a entregar visado a Abbas para acudir a la ONU

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El Gobierno palestino ha criticado este jueves la "injustificada" decisión de Estados Unidos de no conceder un visado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y otros altos cargos palestinos para desplazarse a Nueva York para participar la semana que viene en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Ministerio de Exteriores palestino ha expresado su rechazo a la decisión de Washington y ha destacado que estas medidas "son injustificadas y socavan los esfuerzos para reconstruir la confianza, reforzar las relaciones palestino-estadounidenses, y avanzar hacia una solución de dos Estados".

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"Reafirmamos el compromiso de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina con la paz, el Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la solución de dos Estados basada en las fronteras del 4 de junio de 1967", ha señalado la cartera en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha mostrado su "firme rechazo" a "la afirmación de que defender los derechos palestinos a través de la ONU y los tribunales internacionales socava la paz", al tiempo que ha argumentado que "recurrir al Derecho Internacional y a las instituciones internacionales es un medio legítimo y pacífico" para "proteger" los derechos de la población palestina.

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La cartera ha destacado además que "el reconocimiento internacional del Estado de Palestina no sustituye a las negociaciones, sino que reafirma el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a la condición de Estado", antes de defender las "reformas sustanciales" que ha emprendido para avanzar hacia la paz.

"Instamos a la administración estadounidense a retirar estas restricciones, a entablar un diálogo directo y serio, y a apoyar la aplicación de las resoluciones de la ONU, la Declaración de Nueva York y los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados", ha destacado.

Por último, el ministerio ha remarcado que "el Estado de Palestina seguirá cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales y defendiendo sus derechos legítimos mediante vías políticas, diplomáticas y jurídicas pacíficas", después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara que seguirá denegando visados a los miembros de la OLP y la Autoridad Palestina por la "falta de reformas" pactadas con Washington y por "actividades continuas que socavan las perspectivas de paz".

El departamento estadounidense ha invocado como justificación el "interés nacional", defendiendo su decisión de "imponer consecuencias y exigir responsabilidades a la OLP y a la Autoridad Palestina por glorificar el terrorismo", en línea con su acusación contra los miembros de estas organizaciones de "continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares".

Asimismo, Washington ha reprochado a ambas entidades el "emprender acciones para internacionalizar el conflicto palestino-israelí, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", así como el "intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral", ante los esfuerzos de las autoridades palestinas por llevar a altos cargos de Israel ante la justicia internacional por sus acciones.

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