Latinas de California muestran mayor preocupación por inmigración, democracia y Trump

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 sep (EFE).- Las latinas de California tienen más probabilidades de priorizar la protección de las comunidades inmigrantes, la oposición a la agenda de la Casa Blanca y la defensa de la democracia y los derechos electorales que los hombres latinos que residen en el estado, según reveló un estudio de la Universidad de California.

El informe del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y el Instituto de Estudios Gubernamentales (IGS) de la Universidad de California Berkeley se basó en una reciente encuesta a votantes registrados sobre la importancia que tenía cada tema al considerar a los candidatos a gobernador de California.

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El sondeo encontró que el 69 % de las latinas considera que la protección de las comunidades inmigrantes es un tema muy importante, frente al 52 % de los hombres latinos, lo que supone una diferencia de 17 puntos porcentuales.

En la pregunta sobre "combatir la agenda del (presidente Donald) Trump", el 68 % de las mujeres latinas afirma que el tema es muy importante, en comparación con el 51 % de los hombres latinos; también una diferencia de 17 puntos.

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Con respecto a la democracia y los derechos electorales el 87 % de las latinas respondieron que es muy importante en comparación con el 77 % de los latinos.

Los investigadores destacaron que en los tres temas, las menores de 30 años expresan una mayor preocupación que los hombres latinos del mismo grupo de edad.

Las diferencias son especialmente marcadas en lo que respecta a la protección de los inmigrantes, el 88 % de las latinas menores de 30 años considera muy importante proteger a esta comunidad frente al 60 % de los hombres latinos, lo que supone una diferencia de 28 puntos.

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Cristina Mora, profesora de sociología, codirectora del IGS en UC Berkeley y coautora del informe, señaló en un comunicado que los hallazgos del estudio demuestran por qué no se puede considerar a los votantes latinos registrados de California como un único bloque político.

"El género nos cuenta parte de la historia, pero las diferencias se vuelven mucho más claras cuando también tenemos en cuenta la edad y el nivel educativo de los votantes. Esa perspectiva más completa es esencial para comprender las prioridades del electorado latino", agregó.

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El informe es el segundo de una serie que analiza a los votantes latinos registrados en California de cara a las elecciones de noviembre próximo, que usa datos de la encuesta de mayo pasado realizada a 1 912 votantes latinos registrados. EFE