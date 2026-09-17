La Asamblea de Bolivia amplía el estado de excepción por 90 días a petición del Gobierno por posibles protestas

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La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha aprobado este jueves la ampliación del estado de excepción vigente desde el pasado 20 de junio --a raíz de la ola de protestas y bloqueos contra el presidente del país, Rodrigo Paz-- y que expiraba este mismo viernes.

Tras la defensa de la medida enviada el lunes por el Ejecutivo, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, han explicado a los 25 senadores y 90 diputados presentes las razones del Ejecutivo para extender el estado de excepción, logrando finalmente el apoyo de 100 legisladores que ha servido para aprobar la medida, según ha recogido el portal de noticias urgente.bo.

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En sus argumentos, el ministro de Gobierno ha advertido acerca de "una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros, concentraciones, con posible afectación de sectores estratégicos, combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica" de no renovar la medida, según ha recogido el diario boliviano 'La Razón'.

Con todo, su par en Defensa ha apuntado que la situación del país ha mejorado con respecto a tres meses atrás, cuando se superaron los 50 días de bloqueos que afectaron la circulación y el abastecimiento en distintas ciudades. "Bolivia hoy está más tranquila que hace tres meses", ha subrayado, antes de defender la postura del Ejecutivo apuntando a riesgos aún subyacentes.

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Sin embargo, Oviedo y Justiniano se han encontrado con varios representantes que han rebatido sus argumentos, en ocasiones y a juicio de los mismos, con ofensas, lo que ha llevado a Oviedo a dirigirse al presidente de la Asamblea y vicepresidente del Gobierno, Edmand Lara: "Presidente, antes que nada, creo que usted tiene que ordenar esto. No puede dejar que estén haciendo intervenciones donde se ofenda antes que se pregunte", ha protestado.

Lara, en cambio, le ha recordado que es él quien preside la Asamblea antes de ordenarle al ministro de Gobierno que "tiene que respetar". "Su complejo de dictador, guárdeselo", ha apostillado el vicepresidente, notablemente distanciado desde poco después de las elecciones de su entonces compañero de candidatura, Rodrigo Paz.

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Pese a los enfrentamientos durante la sesión, la Asamblea Legislativa de Bolivia --que engloba la Cámara de Diputados y la de Senadores-- ha terminado por renovar el estado de excepción, impuesto a finales del pasado mes de junio después de semanas de bloqueos de carreteras por todo el país impulsado por asociaciones afines al expresidente Evo Morales, que pedían la dimisión de Paz poco más de medio año después de su nombramiento.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno llegaron a un acuerdo, tras lo que Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos aún mantenidos entonces por agrupaciones campesinas y aliados de Morales.

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