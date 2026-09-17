Jueves, 17 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

VENEZUELA DIÁLOGO

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Caracas - El chavismo y un grupo de exdiputados opositores inician este jueves en Caracas el segundo ciclo de conversaciones promovidas por EE.UU., sin la participación de los líderes de la oposición mayoritaria como María Corina Machado, y con una agenda que prevé avanzar en asuntos judiciales e incorporar las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

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- La presidenta de la Comisión Internacional de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela, Sofia Macher, habla en una entrevista con EFE sobre la forma en que el aparato represivo se ha mantenido intacto, pese a la captura de Nicolás Maduro y a las aparentes muestras de apertura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPAÑA MIGRACIÓN

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en la que señalará la "instrumentalización de migrantes" en la ciudad autónoma y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE.

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UE CANADÁ

Estrasburgo (Francia) - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo en plena escalada de tensiones comerciales de su país con Estados Unidos y en busca de un refuerzo de sus vínculos con Europa.

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UE MENORES INTERNET

Estrasburgo (Francia) - La Comisión Europea presentará este jueves su propuesta para restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la "EU Kids Act", después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, avanzara que planteará prohibir su uso a los menores de 13 años y limitarlo a los de entre 13 y 15.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - Los rebeldes hutíes continúan con su ofensiva en el Yemen y contra Arabia Saudí pese a la oleada de condenas y advertencias por parte de la comunidad internacional, después de que Riad acusara al movimiento chií aliado de Irán de intentar atacar con un dron la ciudad de La Meca, el lugar más sagrado del islam.

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ADEMÁS

MALVINAS ARGENTINA | Islas Malvinas - El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, Jack Ford, restó importancia al renovado reclamo del presidente argentino, Javier Milei, por la soberanía de las islas, consideró que se trata de "infructuosas tácticas de bullying" con motivos electorales y lamentó que el archipiélago sea utilizado como "un balón en el juego político" internacional. (Texto) (Foto) (Video)

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BRASIL ELECCIONES | Sao Paulo - Los candidatos a las elecciones en Brasil diseñan cada vez más sus actos, mítines y discursos pensando en las redes sociales. El fenómeno de los videos cortos, cada vez más extendido en las democracias modernas, ha encendido las alarmas de los académicos por su potencial capacidad para deteriorar el debate público. (Texto) (Foto) (Video)

EEUU ECONOMÍA | Nueva York/Washington - La subida de un cuarto de punto anunciada por la Fed, la primera desde julio de 2023, inicia un ciclo de contracción monetaria para frenar la inflación qiue promete introducir más volatilidad en los mercados, contraer el crédito, elevar los riesgos de morosidad y coloca al nuevo presidente del banco emisor, Kevin Warsh, en rumbo de colisión con el presidente Donald Trump. (Texto)

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MÉXICO VIOLENCIA | Cuernavaca (México) - Las autoridades mexicanas continúan la búsqueda de "El Trompas", identificado por la Fiscalía de Morelos como el presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, un caso que ha elevado la indignación sobre la crisis de violencia que vive el país norteamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | París - Francia reúne en París a altos responsables militares de varios países para acometer un plan para el despliegue del Ejército libanés en todo el país y cuyos trabajos inauguran el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente libanés, Joseph Aoun, y el rey de Jordania, Abdalá II. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR CRIMINALIDAD | Guayaquil - Una parte de Ecuador vuelve a estar bajo toque de queda para facilitar las operaciones contra el crimen organizado, una medida repetitiva por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que la mayoría de la población no cuestiona a pesar de que en las anteriores ocasiones no han llevado a que se reduzcan los niveles de violencia criminal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA | Nairobi - El director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana, Jean Kaseya, informa en una rueda de prensa virtual de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que en sólo cuatro meses ha causado más de 3.500 muertos y es ya el segundo peor de la historia. (Texto)

NUESTROS TEMAS

RUSIA ELECCIONES | Moscú - Los comunistas rusos, que mantuvieron el monopolio del poder durante los más de setenta años de existencia de la Unión Soviética, volverán a ser en las elecciones legislativas el domingo la mayor amenaza para el control total de las instituciones por parte del partido del Kremlin, comentó a EFE Dmitri Nóvikov, uno de los dirigentes del partido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) y de la ciudad estado de Berlín, la Agencia EFE enviará desde hoy una serie previa con la guía ALEMANIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La escultora española Inma Barrero, que explora temas de surrealismo y feminidad a través de materiales como la cerámica, presenta una exposición llamada 'Mothers' en la galería Lévy Gorvy Dayan. (Texto)

15:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY EDUCACIÓN.- Los maestros de Paraguay van divididos a una huelga de dos días en demanda de mejores ingresos, después de que un grupo de gremios pactara un ajuste salarial con el Gobierno mientras otros decidieron mantener el llamado a paralizar actividades. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO SARGAZO - Frente a las playas del Caribe mexicano se libra una batalla que comienza mar adentro: barreras flotantes intentan frenar el sargazo antes de que alcance la costa, mientras en tierra maquinaria especializada retira lo que consigue atravesarlas para preservar uno de los principales activos turísticos de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU APPLE.- Apple, que anunció recientemente su nueva gama de dispositivos, encabezada por el iPhone Duo, el primer teléfono con pantalla plegable del fabricante estadounidense, sacará a la venta este viernes los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, una serie de novedades a las que ha tenido acceso EFE. (Texto)

Caracas - VENEZUELA EEUU - Chavistas convocan una movilización en Caracas contra el acuerdo petrolero en Venezuela y Estados Unidos para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá - VENEZUELA TERREMOTO - La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, explica en entrevista a EFE los daños en Venezuela por el doble terremoto de junio y las dificultades con el financiamiento multilateral. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá - COLOMBIA TERREMOTO - La directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, hace en entrevista a EFE una primera evaluación de los daños ocasionados por el terremoto de agosto en Colombia. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile- CHILE GAJARDO - El exfiscal chileno Carlos Gajardo habla con EFE sobre el escándalo que ha sacudido al Poder Judicial de Chile, con tramas de corrupción, tráfico de influencias y presuntos pagos a cambio de fallos judiciales, un caso aún abierto que aborda también en su más reciente libro, La Muñeca Bielorrusa. Por Sebastián Silva. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya declaran en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a favor del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico a cargo de la salud del astro. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este jueves los datos del producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer semestre de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Los colombianos Maluma y Shakira lanzan 'Agua', su cuarta colaboración tras 'Chantaje', 'Trap' y 'Clandestino'. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DESEMPLEO.- Argentina publica este jueves los datos de desempleo correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Antonio Banderas, Úrsula Corberó y Michelle Yeoh protagonizan este jueves las Galas del TIFF con "Up Against It", una comedia dramática sobre una pareja divorciada que se plantea tener otro hijo para ayudar a su hija adolescente, e "It's My Time", sobre una mujer de 70 años con un inesperado talento para resolver cubos de Rubik. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este jueves los datos del producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer semestre de 2026 (Texto)

Europa

04:00 GMT.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica un informe sobre la situación global de los recursos hídricos, tras un verano marcado por sequías en regiones como la europea. (Texto)

06:00 GMT.- Viena.- ONU NUCLEAR.- Conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

07:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El economista estadounidense Paul Krugman, ganador del Nobel de Economía y profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, participa en la Conferencia Anual de Investigación del Banco Central Europeo (BCE) de 2026.

08:00 GMT.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- La Misión de Investigación de la ONU para Irán publica su primer informe sobre el conflicto iniciado el 28 de febrero, en el que analiza si alguna de las partes beligerantes ha cometido crímenes de guerra o contra la humanidad de acuerdo con el derecho internacional. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de agosto. (Texto)

09:30 GMT.- Estrasburgo.- UE CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo (Foto) (Vídeo)

09:45 GMT.- París.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al rey Abdalá II de Jordania y a Joseph Aoun, presidente del Líbano, con motivo de una reunión internacional de expertos militares para apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la situación de los presos políticos en Cuba

10:00 GMT.- Estrasburgo.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio (Foto) (Vídeo)

10:30 GMT.- Berlín.- POLONIA AUSTRIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, recibe al canciller de Austria, Christian Stocker.

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés.

12:00 GMT.- Estocolmo.- SUECIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral de Suecia comienza el recuento de las papeletas procedentes del extranjero y de los votos anticipados que no llegaron antes del cierre de los colegios electorales tras las elecciones legislativas del domingo, votos que podrían decidir el resultado final después de que el bloque de centroizquierda obtuviera una ajustada victoria provisional sobre el gubernamental de derechas. Se espera que el recuento finalice al día siguiente (Texto)

12:00 GMT.- Rostock.- ALEMANIA ELECCIONES.- La campaña electoral en el estado federado de Mecklenburgo-Antepomeraniam en el noreste de Alemania, de cara a los comicios regionales del domingo se ha convertido en una pugna entre la primera ministra socialdemócrata, Manuela Schwesig, y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). (Texto) (Vídeo)

12:30 GMT.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, mantiene un encuentro en París con Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia del gobierno de Francia, y Najat Maalla M´jid, (Texto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Rueda de prensa de la MIsión de la ONU para Venezuela con el fin de actualizar sobre la situación de los derechos humanos en ese país. (Texto)

16:00 GMT.- París.- ONU REDES SOCIALES.- Conferencia de prensa de Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, y Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia de Francia, con motivo de una jornada dedicada a la protección de los menores en el entorno digital. (Texto)

17:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Visita del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Embajada de España

Londres.- R.UNIDO MODA.- Comienza la Semana de la Moda de Londres.

Oriente Medio

10:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- El Colectivo Asociativo marroquí para la Observación de las Elecciones organiza una rueda de prensa para explicar sus preparativos para el seguimiento de los comicios legislativos del próximo día 23. Hotel Borj

15:30 GMT.- Tel Aviv.- ISRAEL ELECCIONES.- El partido Likud, de Benjamín Netanyahu, ofrece un brindis con la asistencia del primer ministro dentro de la precampaña para las elecciones nacionales del 27 de octubre. (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- En Marruecos, una generación ha expresado durante el último año su inquietud sobre el futuro: de la protesta en las calles con el sello del GENZ212 a los cruces masivos irregulares hacia Ceuta. Dos caras de una misma realidad que arroja una pregunta incómoda para Rabat: ¿Qué ofrece el país a sus jóvenes? (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA CULTURA.- La cantante siria Assala Nasri regresa a los escenarios de Damasco, su ciudad natal, después de 15 años de ausencia, en un concierto que volverá a situar a la capital siria en el foco de la actualidad cultural y musical. (Texto)

Dubái.- EMIRATOS PRENSA.- La Cumbre Árabe de Medios 2026 celebra hoy su última jornada y clausura en Dubái, tras reunir en el Dubai World Trade Centre a los principales líderes, periodistas y creadores de contenido del sector de la comunicación en el mundo árabe. (Texto)

Riad.- UNESCO IA.- El IV Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO celebra hoy su última jornada y clausura en Riad, tras cuatro días de debates internacionales sobre la gobernanza y los retos éticos de esta tecnología. (Texto)

África

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, informa en una rueda de prensa virtual de la situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Pretoria.- ZIMBABUE OPOSICIÓN.- Audiencia en el caso en Sudáfrica contra el líder opositor zimbabuense Job Sikhala, detenido el pasado noviembre en Pretoria, después de que la Policía encontrara supuestos explosivos en el vehículo en el que viajaba.

Asia

08:30 GMT.- Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El banco central de Taiwán celebra su reunión trimestral de política monetaria, en la que decidirá si mantiene los tipos de interés o los sube por primera vez en más de dos años y en la que también actualizará sus previsiones de crecimiento e inflación para 2026. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- El canciller surcoreano, Cho Hyun, parte a Washington D.C. para una visita de tres días, en la que tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en medio de la presión de EE.UU. para que Seúl envíe tropas a Oriente Medio para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR COLOMBIA.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ofrece una rueda de prensa en Seúl un día antes de recibir el 10º Premio Literario Lee Hochul por la Paz, concedido por una obra marcada por la violencia, la memoria y el conflicto.

Tokio.- JAPÓN VIDEOJUEGOS.- El Tokyo Game Show (TGS), la mayor feria de videojuegos de Asia, arranca su 30 edición, que promete más exhibidores que nunca, en un evento que por primera vez durará cinco días (dos para la prensa y la industria y tres para el público general) y contará con empresas de 53 países y regiones diferentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, lleva a cabo la primera reestructuración de su Gabinete desde que llegó al poder hace casi un año, aunque según medios como la televisión pública NHK se espera que importantes carteras como Finanzas, Exteriores y Defensa permanezcan inalteradas. (Texto) (Foto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria ante la expectativa de una posible subida de tipos, presumiblemente hasta el 1,25 % (del 1 % actual), según adelantó el medio local Nikkei, para contener la presión inflacionaria en medio de un aumento de los precios de crudo y de la depreciación del yen. (Texto)

Nueva Deli.- INDIA NEPAL.- El ministro de Finanzas nepalí, Swarnim Wagle, llega a la India en una visita oficial de dos días en la que se prevé que discuta la cooperación bilateral y la reconstrucción tras la riada del 26 de agosto.

Seúl.- COREA DEL SUR AIE.- El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se reúne en Seúl con el ministro de Medio Ambiente, Kim Sung-whan, con quien se espera que firme un memorando de entendimiento ligado al compromiso surcoreano de reforzar la resiliencia energética en Asia-Pacífico.

Pekín.- CHINA DEFENSA.- Concluye en Pekín el principal evento anual chino de diplomacia militar, el Foro de Xiangshan, en un momento marcado por las tensiones en Oriente Medio y Ucrania. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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