Agencias

Hallado muerto el conductor de un vehículo atrapado por el agua en Olivella (Barcelona)

17/09/2026 Dispositivo de los bomberos en Olivella. Bombers de la Generalitat han informado en la madrugada de este jueves de que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona). POLITICA EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS BOMBERS
17/09/2026 Dispositivo de los bomberos en Olivella. Bombers de la Generalitat han informado en la madrugada de este jueves de que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona). POLITICA EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS BOMBERS
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Bombers de la Generalitat han informado en la madrugada de este jueves de que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona).

"En Olivella (Garraf), hemos localizado el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible", ha indicado el cuerpo de Bomberos en redes sociales.

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Al hilo, ha precisado que el cadáver ya ha sido recuperado, mientras que los Mossos d'Esquadra han podido confirmar que se trataba del conductor del automóvil en cuestión.

La información ha llegado después de que el subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, informara de la búsqueda de una persona arrastrada por el agua al pasar por una riera la misma localidad, en una noche en la que el servicio ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès por tiempo violento.

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