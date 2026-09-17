Forlán asegura que Uruguay enfrentará a dos equipos de "primerísimo nivel" en amistosos

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Montevideo, 17 sep (EFE).- El entrenador interino de Uruguay, Diego Forlán, aseguró este jueves que la Celeste enfrentará a dos equipos "de primerísimo nivel" como son Japón y Corea del Sur en los primeros dos amistosos que disputará en la próxima fecha FIFA, haciendo referencia a las selecciones de Japón y Corea del Sur.

Asimismo, apunto que India -tercer rival con el que se medirá el equipo sudamericano- es una selección "un poco más desconocida" pero que también tiene jugadores "de un grandísimo nivel".

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Así lo dijo en una rueda de prensa llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde el cuerpo técnico partió rumbo a la ciudad japonesa de Sendai, lugar en el que se hospedará la Celeste.

Por otra parte, el director técnico habló sobre la lista de 26 convocados que la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo pública un día antes y celebró que el país sudamericano tiene jugadores "de muy buen nivel".

Forlán aseguró que la Celeste tiene futbolistas que pueden adaptarse a distintos tipos de sistemas, aunque lamentó que en los primeros días que el equipo estará en Asia no tendrá la oportunidad de trabajar tanto como quisiera.

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde lidera la lista de convocados por el exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal para los partidos amistosos, en la que el atacante del Getafe Martín Satriano es la principal novedad.

Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los 26 citados por el entrenador para los juegos que se llevarán a cabo en Asia entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

Allí aparecen los defensores José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera; los centrocampistas Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta; y los delanteros Federico Viñas y Darwin Núñez.

Mientras tanto, las novedades son la inclusión de los centrales del Cagliari Juan Rodríguez y del Villarreal Santiago Mouriño, la vuelta del centrocampista de Galatasaray Lucas Torreira y la convocatoria por primera vez del mediocampista de Betis Facundo Bernal.

Uruguay se enfrentará el 24 de septiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el 28 de septiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta.

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La Celeste será dirigida por el exfutbolista Diego Forlán, quien el 6 de agosto fue nombrado nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y director técnico interino de la absoluta tras la salida del argentino Marcelo Bielsa. EFE