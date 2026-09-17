Emergencias establece el fin de alertas en Valencia y mantiene la amarilla por lluvias en el litoral sur de Alicante

17/09/2026 Alertas vigentes SOCIEDAD 112 CV

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo, sobre las 20.30 horas de este jueves, en el que actualiza las alertas por fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana.

En concreto, se pone fin a todas las alertas vigentes en la provincia de Valencia, así como a la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la provincia de Valencia.

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También, se decreta el final de alertas por tormentas nivel amarillo en Alicante, mientras que solamente se mantiene la amarilla por lluvias en el litoral sur de Alicante.