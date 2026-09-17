Agencias

El sindicato español de futbolistas AFE impulsa un observatorio en riesgos psicosociales

Guardar

Madrid, 17 sep (EFE).- La Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE) se plantea crear un observatorio internacional en riesgos psicosociales y derechos laborales en el fútbol profesional, como herramienta para conocer, prevenir y dar soluciones a los problemas a los que se enfrentan en este ámbito los profesionales de este deporte.

La idea fue anunciada al término de la jornada "Salud mental y riesgos psicosociales en el fútbol profesional", celebrada este jueves por el sindicato (AFE) con la Clínica CEMTRO, en Madrid, con el objetivo de generar evidencia, estándares, herramienta y Cooperación Internacional.

PUBLICIDAD

El sindicato estudia su financiación con fondos de la Unión Europea y la intención de AFE es que la iniciativa tenga un impacto global y que se convierta en un órgano referente internacional, con principios de rigor, independencia, transparencia, igualdad, confidencialidad y cooperación.

El objetivo no es dar respuesta clínica o sanitaria, sino generar evidencia, estándares y conocer cuál es la realidad a la que enfrentan los profesionales del fútbol, con perspectiva de género para generar conocimiento, prevenir riesgos y desarrollar soluciones específicas en el ámbito del bienestar psicológico y de la salud laboral de los profesionales.

PUBLICIDAD

El observatorio contará con un consejo de expertos en psicología, psiquiatría, salud laboral, medicina deportiva, derecho de la sociología, tratamiento de datos y futbolistas profesionales, para generar informes y evidencias dirigidas a sindicatos, ligas y las organizaciones del sector del fútbol que puedan tener incidencia para formar a los futbolistas, a los cuerpos técnicos, a los dirigentes y a los profesionales. EFE

Últimas Noticias

El Ejército de Sudán gana terreno en Kordofán ante el avance paramilitar en el este

Infobae

Muere una persona en Arabia Saudí por la caída de restos de un dron interceptado en Taif

Muere una persona en Arabia Saudí por la caída de restos de un dron interceptado en Taif

República Checa propone para Europa un escudo antibalístico basado en el modelo israelí

Infobae

El Gobierno celebra la "rapidez" de la AN y reitera que el puerto de Ceuta es el lugar más idóneo para alojar migrantes

El Gobierno celebra la "rapidez" de la AN y reitera que el puerto de Ceuta es el lugar más idóneo para alojar migrantes

Díaz pide a Cuerpo limitar alquileres y gravar el refino y los sindicatos, recuperar la excepción ibérica

Díaz pide a Cuerpo limitar alquileres y gravar el refino y los sindicatos, recuperar la excepción ibérica