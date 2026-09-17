Economía/Empresas- Oca Hotels desembarca en Portugal con su primer cinco estrellas en Oporto

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La cadena Oca Hotels ha anunciado el debut de su marca de gran lujo 'Grand Oca' en Portugal con la apertura del Grand Oca Musa Hotel & SPA 5* en Oporto, cuya inauguración está programada para el próximo 1 de marzo de 2027.

El nuevo establecimiento, promovido por la sociedad portuguesa Outside The Box, estará ubicado en la Avenida de Fernão de Magalhães, en el barrio de Bonfim, próximo a la estación de metro Campo 24 de Agosto y al Mercado de Bolhão.

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El hotel contará con 106 habitaciones --incluidas 12 suites de alta gama-- y basará su propuesta conceptual en una temática artística inspirada en la figura mística de las musas.

Entre sus instalaciones, el complejo dispondrá de un restaurante de cocina fusión internacional y portuguesa, un Lobby Bar, una sala de reuniones para 50 personas y un aparcamiento privado.

La oferta se completará con una zona de bienestar equipada con un circuito de aguas, saunas, cabinas de tratamientos personalizados y un gimnasio.