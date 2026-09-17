Daniel Mérida abrirá contra Alejandro Tabilo la eliminatoria entre Chile y España

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El tenista madrileño Daniel Mérida abrirá contra Alejandro Tabilo el próximo sábado (18:00 horas) la eliminatoria entre Chile y España en la segunda ronda clasificatoria para acceder a la Final 8 de la Copa Davis, según ha deparado este jueves el sorteo realizado por la Federación Internacional de Tenis (World Tennis).

El siguiente partido de individuales enfrentará ese mismo sábado a Cristian Garín con el también madrileño Rafael Jódar, inquilino del 14º puesto en el Ranking ATP y gran referencia del equipo español. Ya para la jornada dominical quedarán los demás encuentros, comenzando por el dobles de Tomás Barrios y el propio Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar.

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A continuación están programados los demás partidos de individuales, primero el de Tabilo frente a Jódar y después el de Garín ante Mérida. El objetivo de españoles y chilenos en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago será conseguir un billete para esa Final 8, prevista del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia).