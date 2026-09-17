Agencias

Daniel Mérida abrirá contra Alejandro Tabilo la eliminatoria entre Chile y España

Imagen YER3VS5NSVAZZGE6D6QOT4M6CE
Guardar

El tenista madrileño Daniel Mérida abrirá contra Alejandro Tabilo el próximo sábado (18:00 horas) la eliminatoria entre Chile y España en la segunda ronda clasificatoria para acceder a la Final 8 de la Copa Davis, según ha deparado este jueves el sorteo realizado por la Federación Internacional de Tenis (World Tennis).

El siguiente partido de individuales enfrentará ese mismo sábado a Cristian Garín con el también madrileño Rafael Jódar, inquilino del 14º puesto en el Ranking ATP y gran referencia del equipo español. Ya para la jornada dominical quedarán los demás encuentros, comenzando por el dobles de Tomás Barrios y el propio Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar.

PUBLICIDAD

A continuación están programados los demás partidos de individuales, primero el de Tabilo frente a Jódar y después el de Garín ante Mérida. El objetivo de españoles y chilenos en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago será conseguir un billete para esa Final 8, prevista del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chavistas protestan contra el acuerdo petrolero EE.UU.-Venezuela y piden salarios dignos

Infobae

Una rara mutación hereditaria dispara el riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores

Infobae

Ocalan participará en un comité de supervisión del fin del conflicto con el Gobierno turco

Ocalan participará en un comité de supervisión del fin del conflicto con el Gobierno turco

Trump retira a su candidato para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE

Infobae

La argentina TGN invertirá 2.200 millones de dólares en nuevo gasoducto desde Vaca Muerta

Infobae