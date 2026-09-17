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Clement Hoteles abrirá el 21 de septiembre un hotel de cuatro estrellas junto a Barajas e Ifema Madrid

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El grupo Clement Hoteles inaugurará el próximo 21 de septiembre el establecimiento Meet Me Madrid, un nuevo hotel de cuatro estrellas situado a siete minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a diez minutos del recinto ferial Ifema Madrid.

La propiedad cuenta con 84 habitaciones y ha sido concebida para atender las necesidades operativas de los viajeros de negocios, pasajeros en tránsito y visitantes corporativos, adaptando su operativa a horarios de alta flexibilidad.

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Entre sus principales ventajas competitivas, el activo incorpora un aparcamiento subterráneo de dos plantas con capacidad para 150 vehículos, comercializado mediante tarifas de larga estancia orientadas a los viajeros que se desplazan en coche privado previo a tomar un vuelo.

La oferta de servicios incluye recepción 24 horas, consigna de equipaje, servicio de habitaciones y una propuesta gastronómica con horarios adaptados que contempla un desayuno para madrugadores operativo desde las 4:00 horas.

El proyecto, cuyo interiorismo ha sido diseñado por el estudio Anna Styling, busca distanciarse del formato tradicional de los hoteles de tránsito mediante una apuesta por el diseño contemporáneo.

Asimismo, el edificio integra sistemas de eficiencia energética basados en instalaciones fotovoltaicas, geotermia y aerotermia para optimizar su consumo.

Con esta incorporación, Clement Hoteles amplía su presencia en el polo aeroportuario madrileño, donde ya opera activos como Clement Hotel Barajas, Täch Madrid Airport y Fly Rooms Madrid.

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