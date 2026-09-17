Anthropic abre en Madrid su primera oficina en España ante la "fuerte demanda" local

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La empresa especializada en seguridad e investigación en inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo de IA Claude, ha anunciado este jueves la apertura de su primera oficina en España, ubicada en Madrid, que se convertirá en su séptima sede en Europa tras las de Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán.

La compañía estadounidense ha tomado esta decisión "en un contexto de fuerte demanda" local y un rápido crecimiento en la adopción de la tecnología en España. En concreto, la empresa destaca que España presenta una tasa de adopción de Claude 2,7 veces superior a la esperada en función del tamaño de su población, de acuerdo con el 'Índice Económico de Anthropic'.

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Para liderar esta nueva delegación, la firma ha nombrado como responsable para España a Cristina Pitarch, directiva con más de 15 años de trayectoria profesional en compañías tecnológicas como Google, Salesforce e Informática. En su último puesto, Pitarch ejerció como directora general para EMEA en Google Cloud Security.

"España es sede de algunas de las empresas más grandes de Europa y de las 'startups' más innovadoras; ya hay equipos que están utilizando Claude en proyectos de gran envergadura en los sectores bancario, aeroespacial, de infraestructuras o de viajes", ha destacado Pitarch.

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La directiva ha añadido que el país cuenta con las condiciones necesarias para "liderar la seguridad en materia de IA, no sólo en el sur de Europa, sino también como referente para todo el mundo hispanohablante".

ADOPCIÓN EN GRANDES EMPRESAS Y COLABORACIÓN LOCAL

La compañía ha subrayado que sus soluciones de IA cuentan ya con la confianza de grandes empresas españolas, entre las que figuran entidades financieras como Santander, CaixaBank y BBVA; la operadora Telefónica; el grupo de atención al cliente Konecta; la firma de tecnología para viajes Amadeus; el grupo de infraestructuras Ferrovial y la compañía tecnológica y de defensa Indra.

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En el caso de Telefónica, la operadora utiliza Claude y Claude Code para acelerar el desarrollo de software y reforzar la ciberseguridad, detectando vulnerabilidades de forma temprana.

Por su parte, Ferrovial emplea la herramienta para facilitar el diseño de proyectos complejos de ingeniería civil y automatizar tareas, mientras que Amadeus colabora con Anthropic para hacer más accesible la información sobre viajes en entornos de desarrollo basados en IA.

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Con motivo de este lanzamiento, la compañía ha alcanzado además un acuerdo de colaboración con la escuela de negocios ISDI Business School para respaldar la iniciativa 'Embajadores', orientada a apoyar a desarrolladores y fundadores locales mediante la organización de encuentros y eventos sobre el ecosistema de Claude. Madrid cuenta actualmente con ocho embajadores de esta comunidad.