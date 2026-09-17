Alemania cree que ley de sanciones de EE.UU. contra Rusia envía "una fuerte señal" a Rusia

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Berlín, 17 sep (EFE).- Alemania saludó este jueves la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de EE.UU. de un amplio paquete de sanciones contra Rusia e Irán, porque envía una "fuerte señal" al Kremlin.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, señaló en la red social X que la llamada Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, que ya había sido aprobado por el Senado en agosto, envía "una fuerte señal a Rusia de que cualquier fuente de ingresos que financie su guerra contra Ucrania podría quedar ahora sujeta a sanciones de EE.UU."

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"Acojo con satisfacción este paso hacia una mayor presión para contribuir a poner fin a la guerra de Rusia", añadió.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se mostró desde Nueva York "muy contento" con la aprobación del proyecto de ley, que ahora debe ser ratificado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creo que una mayor presión económica puede ayudar a hacer que (el presidente ruso, Vladímir) Putin ceda, si es que existe alguna posibilidad de ello", afirmó.

Al mismo tiempo "debemos mantener la presión también en el campo de batalla mediante un apoyo eficaz a Ucrania", insistió.

Putin, dijo, tiene que darse cuenta, algún día, "de que esta guerra no le reporta ninguna ventaja".

"Todos sabemos que hay una persona en el mundo que podría poner fin a esta guerra incluso antes del fin de semana, y esa persona se llama Vladímir Putin. No está dando ninguna señal de querer hacerlo, así que nosotros, por nuestra parte, tenemos que hacer todo lo posible para llevarlo, en algún momento, a esa situación", indicó.

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La ley, que lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio y que fue un férreo defensor de Ucrania, contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la autorización para que Trump pueda imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India. EFE

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