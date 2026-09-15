Zelenski confirma ataques a una refinería y a objetivos militares en Rusia

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Kiev, 15 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este martes que sus fuerzas armadas atacaron durante la noche una refinería situada en la ciudad de Sizrán de la región rusa de Samara, del que ya habían dado cuenta canales de Telegram rusos.

Zelenski informó además de bombardeos ucranianos contra una fábrica de drones en la región rusa de Taganrog y contra una infraestructura de lanzamiento de aparatos no tripulados en la de Oriol.

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El presidente ucraniano agregó que otros objetivos de los que no dio detalles fueron alcanzados también en el mar Negro.

Rusia y Ucrania han continuado esta madrugada sus ataques cruzados pese al acuerdo de tregua en los bombardeos mutuos a infraestructuras energéticas anunciado en la víspera por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Ni Moscú ni Kiev han confirmado la tregua, aunque Zelenski sí mostró su disponibilidad a un cese de los ataques a todas las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, si Rusia da ese mismo paso.

En su mensaje sobre los ataques, el presidente ucraniano aplaudió asimismo las sanciones dictadas esta semana por EE.UU. contra el banco ruso VTB. Según el presidente ucraniano, este banco es una herramienta del Kremlin para seguir librando la guerra contra Ucrania.

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EE.UU. ha sancionado a este banco ruso por sus vínculos con Irán. EFE