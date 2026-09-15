La ESA lanza con éxito el satélite FLEX, liderado por el español José Moreno, que estudiará la vegetación terrestre

13/07/2022 Lanzamiento del cohete Vega C SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA

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El satélite FLEX Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el satélite Copernicus Sentinel-3C han sido lanzados conjuntamente a bordo de un cohete Vega-C desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa.

El vuelo VV30 despegó el 15 de septiembre a las 03:21 (14 de septiembre a las 22:21, hora local). Un nuevo adaptador de lanzamiento denominado 'Vespa' permitió apilar ambos satélites dentro de la carena del Vega-C para su lanzamiento. Situado en la parte superior de Vespa, el Sentinel-3C fue puesto en órbita en primer lugar, seguido por el FLEX aproximadamente una hora más tarde.

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Tras el despliegue por separado de los satélites, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA, situado en Alemania, recibió la primera señal de cada satélite, lo que confirmó que ambos se habían separado con seguridad del cohete y habían establecido contacto con el control en tierra.

Los controladores de la misión dedicarán ahora los próximos días a llevar a cabo la fase de lanzamiento y órbita inicial, comprobando y verificando el estado y el rendimiento de ambos satélites y confirmando que todos los sistemas funcionan según lo previsto.

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Para la directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA, Simonetta Cheli, "el lanzamiento es la culminación de años de innovación científica, excelencia en ingeniería y cooperación internacional".

Precisamente, España ha liderado científicamente, con el catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) José Moreno al frente, la misión FLEX, la octava Earth Explorer de la ESA que medirá una señal extremadamente débil que emiten las plantas cuando realizan la fotosíntesis: la fluorescencia de la clorifila.

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Según ha explicado Cheli, la misión de investigación "ampliará el conocimiento sobre la salud de la vegetación". En cuanto a Sentinel-3C "es el tercer satélite de la serie Sentinel-3, encargado de medir de forma sistemática los océanos, las tierras emergidas, los hielos y la atmósfera de la Tierra para apoyar los servicios europeos de Copernicus".

Según ha explicado Cheli, "preparar y lanzar dos satélites a la vez no es tarea fácil". "Quiero expresar mi agradecimiento a los numerosos expertos que han contribuido a lo largo del desarrollo, las pruebas y la preparación para el lanzamiento de ambos satélites, y que han trabajado incansablemente para garantizar que ambos satélites hayan alcanzado la órbita de forma segura".

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FLEX REVELARÁ LA ACTIVIDAD OCULTA DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

FLEX, la misión Earth Explorer más reciente, es el primer satélite de la ESA diseñado específicamente para medir la actividad fotosintética desde el espacio. Su espectrómetro de imágenes de fluorescencia (Fluorescence Imaging Spectrometer) detectará la extremadamente débil fluorescencia que emiten las plantas al absorber la luz solar durante la fotosíntesis.

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Esta señal, invisible para el ojo humano, proporciona una indicación directa de la eficiencia con la que la vegetación convierte la luz solar y el dióxido de carbono en energía. Las mediciones de FLEX ayudarán a los científicos a evaluar la salud de las plantas, la productividad de los ecosistemas y los efectos del estrés ambiental y del cambio climático.

Por su parte, Sentinel-3C es el tercer satélite de la serie Sentinel-3 y continuará con la recopilación a largo plazo de datos medioambientales esenciales. En el caso de estae satélite la participación española es especialmente amplia y cubre tanto instrumentos científicos como electrónica, mecanismos y operaciones.

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Su conjunto de instrumentos observará sistemáticamente los océanos, la tierra, el hielo y la atmósfera, midiendo parámetros como las temperaturas de la superficie del océano y de la tierra, el color del océano, las condiciones del mar y del hielo, la vegetación y los niveles de las aguas continentales. La misión proporcionará información casi en tiempo real que servirá de apoyo a la predicción oceánica, la vigilancia climática, la gestión medioambiental y la investigación científica.

El Sentinel-3C forma parte de Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la UE. La ESA es la responsable del desarrollo de los satélites Sentinel-3. Tras la fase de puesta en servicio, la misión Sentinel-3 es gestionada conjuntamente por la ESA y Eumetsat, siendo Eumetsat la encargada de las operaciones rutinarias de la nave espacial y del suministro de datos marinos y atmosféricos en tiempo casi real, mientras que la ESA proporciona productos relacionados con la superficie terrestre, la criósfera, las aguas continentales y datos atmosféricos fuera de línea. Juntas, ambas agencias proporcionan datos y servicios de la misión a usuarios de todo el mundo.

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UN VIAJE COMPARTIDO HACIA LA ÓRBITA

FLEX y Sentinel-3C se lanzaron en el vuelo VV30 del Vega-C, lo que demostró la capacidad del lanzador para colocar dos misiones de observación de la Tierra en sus respectivas órbitas requeridas. FLEX se alojó dentro del adaptador de lanzamiento secundario Vespa, con Sentinel-3C en la parte superior.

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El Vega-C, una evolución de la familia europea de cohetes Vega, puede poner en órbita terrestre baja 2 300 kg. Pesa 210 toneladas en la plataforma de lanzamiento y alcanza la órbita mediante tres etapas propulsadas por combustible sólido, antes de que la cuarta etapa, propulsada por combustible líquido, se encargue de la colocación precisa de los satélites en la órbita deseada alrededor de la Tierra.

La ESA lidera el programa Vega-C, en colaboración con Avio como contratista principal y autoridad de diseño. Para este lanzamiento, Avio fue también el operador de servicios de lanzamiento.

Los dos satélites han recorrido un largo camino desde su desarrollo e integración hasta las pruebas finales y la preparación para el despegue en el Puerto Espacial Europeo. Su exitoso despliegue en órbita alrededor de la Tierra marca ahora el inicio de la siguiente fase, en la que los equipos del Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA pondrán en servicio los satélites y sus instrumentos para prepararlos para sus funciones en órbita.

Una vez que estén plenamente operativos, Eumetsat asumirá la responsabilidad de gestionar el satélite Sentinel-3C, mientras que FLEX seguirá bajo el control de la ESA. No obstante, se llevarán a cabo algunas maniobras orbitales, ya que, inicialmente, FLEX orbitará en tándem con el Sentinel-3A y, posteriormente, el Sentinel-3C se desplazará para sustituir al Sentinel-3A en esta formación en tándem.