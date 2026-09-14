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Un hombre muere atropellado en Guillena y la Guardia Civil busca al conductor fugado

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Un hombre ha muerto tras ser atropellado este lunes en Guillena (Sevilla) a manos de un conductor que la Guardia Civil busca tras darse a la fuga.

Según ha detallado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, el suceso ha ocurrido en la calle Falla, en el cruce con la calle San Fernando, sobre las 06,45 horas de este lunes, cuando varias personas han llamado al teléfono de Emergencias para indicar que un turismo había atropellado a un varón y se había dado a la fuga.

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La sala del centro coordinador ha activado entonces a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. El herido ha sido evacuado al centro de salud de la localidad, desde donde han confirmado su fallecimiento, por lo que se ha informado a la Guardia Civil.

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