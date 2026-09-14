Agencias

Nueva actividad volcánica del Etna vuelve a provocar problemas en el aeropuerto de Catania

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Roma, 14 sep (EFE).- La nueva actividad del volcán Etna, en la isla de Sicilia, que ha producido una nube volcánica con una altura de 4 kilómetros ha causado la suspensión este lunes de las llegadas hasta las 16:00 horas en el aeropuerto de Catania, que ya sufrió cierres en el mes de agosto que provocó cientos de cancelaciones de vuelos.

La nube se desplaza hacia el sur, en dirección del aeropuerto, por lo que se ha ordenado el desvío de los vuelos nacionales e internacionales en llegada a otros aeropuertos sicilianos.

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Según el boletín del Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanologia, el volcán, el más alto en actividad en Europa, está experimentando una desgasificación de tasa variable desde los cráteres de la cumbre, asociada con emisiones de ceniza casi continuas desde el cráter noreste.

"No se puede descartar una rápida evolución de los fenómenos actuales hacia una actividad más energética con la formación de columnas de erupción, nubes de ceniza y el colapso de partes de los conos de la cumbre con la formación de flujos piroclásticos", añadieron.

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Durante el mes de agosto, el aeropuerto de Catania tuvo que mantenerse cerrado durante diez días debido a la actividad eruptiva del volcán Etna.

La erupción continuada desde el 7 de agosto y sus emisiones de ceniza provocaron el caos en el aeropuerto en plena temporada de verano con la cancelación masiva de operaciones y el desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de Sicilia, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste). EFE

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