Gobierno amplía hasta los 40 millones la financiación de NEOTEC y a los 140 el Programa Misiones Ciencia e Innovación

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha ampliado en 100 millones de euros la dotación destinada a las convocatorias de 2026 de NEOTEC y Misiones Ciencia e Innovación.

De esta forma, se podrán financiar más proyectos cuya línea tecnológica sea de perfil dual, seguridad y/o defensa, según ha informado el Ministerio.

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En concreto, esta inversión extraordinaria permitirá duplicar la financiación del programa NEOTEC, que pasará de contar con 20 millones a un total de 40 millones de euros. En el caso del Programa Misiones Ciencia e Innovación, contará con un total de 140 millones de euros, al ampliar con 80 millones adicionales la dotación inicial de 60 millones de euros.

La ampliación presupuestaria extraordinaria se alinea con el despliegue del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno de España y se apoya en el objetivo de acelerar la llegada al mercado de innovaciones tecnológicas basadas en conocimiento y reforzar la autonomía estratégica del país. Supondrá además un refuerzo de las actuaciones en apoyo de la innovación en el ámbito de las tecnologías no duales o civiles, ya que el nuevo paquete presupuestario permitirá incrementar el número de proyectos que podrán ser apoyados con respecto a las dotaciones iniciales.

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El Ministerio destaca que, la combinación de emprendimiento tecnológico a través de NEOTEC y de proyectos colaborativos de gran escala, a través de Misiones Ciencia e Innovación, "no solo cierra la brecha entre laboratorio y mercado, sino que crea también capacidades que permanecen en el ecosistema-país: talento, propiedad intelectual, proveedores avanzados, plantas piloto y confianza inversora".

NEOTEC, el programa "estrella" de CDTI para empresas de base tecnológica (EBTs) en fase temprana, duplica su presupuesto para 2026, que se incrementa hasta 40 millones de euros, con 20 millones adicionales que se destinarán a empresas de base tecnológica que desarrollen tecnologías novedosas de carácter dual (aplicables al ámbito civil y al de seguridad y defensa).

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Esta focalización preserva la esencia de NEOTEC de apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, impulsar el talento y acelerar la transferencia de conocimiento, además de añadir tracción a proyectos con alta capacidad de escalado y externalidades tecnológicas.

La ampliación presupuestaria permitirá atender la altísima demanda del programa ya que, habitualmente, sólo entre un 15% y un 25% de las propuestas presentadas suele recibir financiación, quedando un altísimo número de propuestas con notas superiores a 70 puntos sin ayuda por motivos presupuestarios.

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NEOTEC, PUENTE ENTRE EL CONOCIMIENTO GENERADO EN CENTROS Y EMPRESAS

NEOTEC constituye la actuación pública de puente temprano entre el conocimiento generado en universidades, unidades, centros y organismos de I+D y su conversión en negocio por parte de nuevas empresas de base tecnológica.

Además, las tecnologías duales aportan un efecto multiplicador y aceleran la transferencia desde el ámbito del conocimiento hacia soluciones de aplicación transversal (energía, salud, industria 4.0, espacio, seguridad), elevando el potencial de escalado y atracción de inversión.

En términos de aportación de valor, la duplicación de la dotación presupuestaria de NEOTEC intensifica la creación de nuevas empresas de base tecnológica y su consolidación temprana con equipo técnico y propiedad intelectual como núcleo de la ventaja competitiva; profesionalización de la transferencia y del desarrollo de negocio, integrando talento investigador y gestión empresarial; y ejerciendo un efecto de red en ecosistemas territoriales (incubadoras, aceleradoras, universidades, parques científicos) y palanca para rondas privadas.

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Con la ampliación, el Mininisterio facilita que más proyectos lleguen a TRLs (Sistemas Aéreos no Tripulados, por sus siglas en inglés) superiores dentro del periodo de ayuda, mejorando su posición para entrar en mercado y competir internacionalmente.

COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA RETOS PAÍS Y AUTONOMÍA TECNOLÓGICA

Por su parte, el Programa Misiones Ciencia e Innovación, que financia grandes proyectos cooperativos liderados por empresas que abordan retos estratégicos con investigación precompetitiva de alto impacto, eleva su dotación total a 140 millones de euros.

La dotación inicial de la convocatoria, de 60 millones, se amplía ahora con 80 millones adicionales que se destinarán a proyectos presentados que estén en línea con la misión 'Nuevas capacidades para avanzar en la autonomía estratégica en seguridad y defensa'.

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El objetivo es acelerar la maduración tecnológica de soluciones críticas (contramedidas médicas frente a crisis nucleares, radiológicas, biológicas y químicas); tecnologías avanzadas para la mejora de comportamiento en vuelo y prestaciones de sistemas autopropulsados subsónicos; arquitectura y tecnologías habilitadoras de una nueva táctica de combate; soluciones PNT (posicionamiento, navegación y sincronización) y de comunicaciones robustas para entornos disputados y condiciones restrictivas; aplicaciones innovadoras de tecnologías láser; sistemas de propulsión de alta densidad energética y baja observabilidad para UAs (Sistemas Aéreos no Tripulados, por sus siglas en inglés) de autonomía extendida y maximizar las sinergias duales entre usos civiles y de seguridad y defensa.