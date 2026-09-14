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El 'KO más grande de la historia' y una Fan Zone completan la Supercopa Endesa de Badalona

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La Supercopa Endesa Badalona 2026 contará este fin de semana con una Fan Zone frente al Palau Municipal d'Esports que ofrecerá actividades, música, juegos, restauración y experiencias para los aficionados, además de acoger el sábado el intento de organizar el 'KO más grande de la historia', dentro de un torneo que disputarán Barça, Valencia Basket, Kosner Baskonia y Asisa Joventut como anfitrión.

La plaza President Josep Tarradellas abrirá el sábado a las 10.30 horas, aunque la zona de acceso al torneo estará operativa desde las 9.30, y permanecerá activa durante las dos semifinales, previstas a las 18.00 y 21.00 horas, prolongando su actividad hasta la 1.00 de la madrugada con música y oferta gastronómica.

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El domingo, la Fan Zone reabrirá a las 12.00 horas y estará activa hasta el inicio de la final, programada a las 19.00, con diferentes espacios de marcas, foodtrucks y actividades para los seguidores durante todo el fin de semana.

Uno de los grandes atractivos será el intento de récord de 'El KO más grande de la historia', que tendrá lugar el sábado con el objetivo de superar los 711 participantes logrados por la Universidad de Duke en febrero de 2026 en el juego del KO de baloncesto más multitudinario del mundo, en una iniciativa de la acb y el Ayuntamiento de Badalona con Endesa como patrocinador.

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La participación en el reto será gratuita y abierta a todos los públicos, sin límite de edad, y todos los participantes recibirán un regalo, mientras que el ganador obtendrá un abono doble con alojamiento incluido para la Copa del Rey de Valencia 2027.

La programación de la Fan Zone incluirá también música a cargo de DJ Jolie, Tito Almazán y Marco Ecléctico, además de juegos y experiencias de GWM, Banco Mediolanum, Pelayo, Wilson, Lotus y Errea, así como espacios del Ayuntamiento de Badalona, Asisa Joventut y DAZN con propuestas vinculadas al baloncesto y otros deportes.

La experiencia se trasladará también al interior del Palau Municipal d'Esports, donde los aficionados podrán participar en retos y concursos de Endesa, Banco Mediolanum, GWM, Pelayo y Kumho, incluido el Supertriplazo de Pelayo, que pondrá en juego un premio de 9.000 euros para quien consiga anotar desde el centro de la pista.

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