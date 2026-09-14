El 'efecto Shakira' dispara las búsquedas de alojamiento en Madrid un 56%, según Booking.com

01/09/2026 Shakira cambia Ferrari por Geely: la artista colombiana escoge el E2 como coche oficial de sus conciertos en Madrid ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID GEELY

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Las búsquedas de alojamiento en Madrid para estancias entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre han aumentado un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la celebración de la residencia de conciertos de la artista Shakira en la capital, según los datos de la plataforma Booking.com.

El impacto sobre la demanda turística se aprecia desde el primer fin de semana de la serie de actuaciones, periodo que registra un aumento del 57,3% en las búsquedas.

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El pico más elevado de interés se alcanza en el tramo final del ciclo, concretamente entre el 9 y el 12 de octubre, cuando las consultas para alojarse en la ciudad repuntan un 74,9% respecto a 2025.

Por procedencia, el mercado nacional lidera el crecimiento, con un incremento del 86% en las búsquedas realizadas por viajeros españoles para viajar a Madrid durante las fechas de los conciertos.

En el ámbito internacional, Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos se sitúan como los principales países emisores de demanda hacia la capital.

La responsable de Booking.com en España, Pilar Crespo, ha señalado que los datos reflejan "el impacto que puede tener un gran acontecimiento musical en el interés por viajar a un destino".

Asimismo, ha detallado que las búsquedas internas han crecido en la totalidad de las tipologías de usuarios, destacando los aumentos registrados en el segmento de familias (+133%), grupos (+107%), parejas (+76%) y viajeros individuales (+44%).