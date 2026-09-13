Moeve pondrá el jueves la primera piedra de su planta de hidrógeno renovable de 300 MW en Huelva

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Moeve colocará el próximo jueves, 17 de septiembre, la primera piedra de una planta de hidrógeno renovable de 300 megavatios (MW) en Palos de la Frontera (Huelva), una instalación que constituye la primera fase de su proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

La empresa controlada por el fondo soberano Mubadala (63%) y por la firma de inversión The Carlyle Group (37%) prevé desarrollar en Andalucía una capacidad total de electrólisis de 2 gigavatios (GW), repartida entre los parques energéticos de La Rábida, en Huelva, y San Roque, en Cádiz, con 1 GW en cada emplazamiento. El plan contempla una producción de hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno verde.

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El proyecto prevé movilizar hasta 3.000 millones de euros de inversión y aspira a generar 10.000 puestos de trabajo, de los que alrededor de 1.000 serán directos, además de actuar como tractor para más de 400 pymes y autónomos, según las previsiones de la empresa.

La planta de Huelva se localizará en terrenos de la compañía junto al Parque Energético La Rábida. El proyecto original situaba su entrada en operación en 2026 y el alcance de su capacidad máxima en 2028, mientras que la instalación proyectada en el Campo de Gibraltar estará ubicada dentro del Parque Energético San Roque.

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Moeve destinará la producción principalmente a descarbonizar sus propios procesos industriales y los de sus clientes, así como a impulsar combustibles sostenibles para sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado, marítimo y aéreo, y determinadas actividades industriales. La empresa estima que el conjunto del valle podría evitar la emisión de seis millones de toneladas de CO2 al año.

Para alimentar la electrólisis, el grupo contempla el desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos con 7 GW de potencia, además de acuerdos con otros productores de energía renovable en Andalucía y el resto de España.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha defendido que la compañía está creando las condiciones para que se desarrollen proyectos de escala capaces de configurar "el nuevo mercado del hidrógeno".

Wetselaar ha considerado que la transposición de la directiva europea de energías renovables RED III "va en la buena dirección" para generar demanda, si bien ha reclamado "mucha más ambición" para cumplir los objetivos de descarbonización y reforzar la independencia energética de Europa.

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El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde busca asimismo convertir a Andalucía en un polo de producción y exportación de combustibles renovables. En este sentido, el proyecto prevé aprovechar la cercanía de los puertos de Huelva y Algeciras y se apoya en el acuerdo alcanzado por Moeve con el Puerto de Róterdam para impulsar un corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa.