La selección alemana critica la carga de partidos en el Mundial Femenino

Guardar

La baloncestista alemana Leonie Fiebich ha definido como "una locura total" que esté tan apretado el calendario de la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se está disputando en Berlín, a raíz de su derrota por 86-64 en las semifinales ante Francia y con la vista ya puesta en su partido de este domingo contra España por el tercer puesto.

"Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Es la tercera vez en el torneo que jugamos dos noches seguidas. Es una locura total", afirmó este sábado la alero de 26 años, exjugadora del Casademont Zaragoza y del Valencia Basket, y que actualmente milita en las New York Liberty de la WNBA.

PUBLICIDAD

Una vez concluido el certamen con la final de consolación y la final por el título, esas cuatro selecciones supervivientes habrán disputado siete partidos en diez días. "Sinceramente, es una locura que en un torneo como este, un Mundial, juguemos tres veces en dos noches seguidas", reiteró Leo Fiebich su valoración frente a los periodistas.

Fiebich no ha sido la primera en criticar duramente este estrecho programa de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). El propio seleccionador de Alemania, Olaf Lange, comentó recientemente que jugar de esta forma el Mundial "es una supervivencia para el más apto".

PUBLICIDAD

"Para mi gusto, el calendario está demasiado apretado. Porque pone en peligro el producto que queremos presentar", opinó Lange sobre un torneo que, a la conclusion de su fase de grupos, ha incluido una repesca de octavos de final entre los segundos y los terceros clasificados.