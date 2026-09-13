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Heridas once personas tras chocar un autobús público contra un árbol en Berlín, Alemania

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Al menos once personas han resultado heridas este domingo después de que un autobús público colisionara con un árbol en el sureste de la capital de Alemania, Berlín, según han confirmado las autoridades, que han detallado que al menos una de ellas se encuentra en estado crítico.

La Policía y los servicios de emergencia han indicado que, además de la persona en estado crítico, otras tres se encuentran en estado grave, mientras que otras siete están en estado leve tras el accidente, que ha tenido lugar en el distrito de Neukoelln.

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Una de las víctimas ha quedado atrapada en el interior del vehículo tras la colisión y ha tenido que ser excarcelada por los servicios de emergencia. Por el momento se desconocen las causas del accidente, que ha derivado en el despliegue de decenas de agentes y miembros de los equipos de emergencia en el lugar.

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