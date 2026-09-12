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Xi pide a los BRICS oposición a la confrontación de bloques y el proteccionismo

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pidió este sábado a los BRICS que se opongan a la confrontación de bloques, a las violaciones de la soberanía de otros países y al proteccionismo, a la vez que les exhortó a cerrar filas en torno a la autoridad de Naciones Unidas.

Xi, que llegó en esta misma jornada a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes del bloque, urgió a los países presentes a que jueguen un "papel pionero en el mantenimiento de la paz y estabilidad", y defendió que deben "situarse con firmeza en el lado correcto de la historia".

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La visita de Xi a India es la primera en siete años e incluirá una reunión con su homólogo de este país, Narendra Modi, con vistas a consolidar el cauteloso deshielo iniciado tras años de enfrentamiento fronterizo. EFE

(foto) (vídeo)

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