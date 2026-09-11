El iraní Ali Asgari en la Mostra: "El cine es un medio muy fuerte de resistencia"

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Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- "El cine es un instrumento muy fuerte de resistencia". El director iraní Ali Asgari ha estrenado este viernes en el Festival de Venecia su película 'A Bit of Light', con la que lanza un mensaje de esperanza ante los problemas en su país, desde la opresión, la crisis y la guerra con Estados Unidos.

"La gente en nuestro país afronta dificultades distintas a las del resto del mundo. Vivimos en un país en el que cualquier cosa que hagamos se convierte en un acto político. Por lo tanto, y además con internet, el cine es un medio muy fuerte de resistencia y para mandar energía al público", afirmó en italiano el realizador en la rueda de prensa de la Mostra, donde compite por el León de Oro.

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'A Bit of Light', su sexto largometraje, es la historia de un médico iraní (Misagh Zareh) que pierde la esperanza por el futuro en medio de la represión y del hostigamiento del régimen por haber atendido a unos manifestantes heridos durante una protesta.

Dispuesto a suicidarse por no atisbar luz en el futuro, el doctor dedicará su último día a confesar sus planes a su familia, que no los aceptará.

La película ha sido rodada en los primeros días de la guerra con Estados Unidos y refleja precisamente ese ambiente de opresión y temor desde un punto de vista tragicómico, con personajes que protegen sus ventanas de los misiles de Trump con cinta adhesiva.

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El cineasta abogó por "dar luz" a un país ensombrecido por la represión, la misma que ha sufrido él en varias ocasiones, y en la misma línea se expresó el protagonista del filme, Misagh Zareh, quien lamentó en Venecia que "lo que más pesa es la impotencia".

Así reveló que tuvo que abandonar su país durante ocho meses tras el estreno en Cannes de su último trabajo, 'La semilla de la higuera sagrada" (2024) del director Mohammad Rasoulof, también perseguido, arrestado y condenado por el régimen de la República Islámica.

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Otro que ha visto de cerca el peligro ha sido el guionista Shadmehr Rastin, autor del texto de 'It was just an Accident' (2025) de Jafar Panahi, condenado después de ganar la Palma de Oro en Cannes y ser candidato al Óscar con esa obra.

"Forma parte de nuestra vida tener siempre una desgracia sobre nuestras espaldas. Estamos acostumbrados. En el último año, tras la masacre del pueblo iraní y la guerra que ha comenzado, hemos perdido un poco el sentido, como si estuviéramos anestesiados", denunció Rastin en persa y traducido al italiano en la Mostra veneciana.

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Una de las actrices de la película, Forouzan Jamshidnejad, ha participado en ella a pesar de que vive desde hace 15 años "lejos" pero ha agradecido por haberle podido comprender sus sensaciones.

Mientras que el productor, Milad Khosravi, aseguró que la intención no es "victimizar" a la sociedad iraní sino hacer ver al mundo los problemas que afrontan cada día. "Es justo", zanjó.

'A Bit of Light' y 'Ritorno a Buenos Aires', del italiano Marco Bechis, son las dos últimas películas estrenadas en la competición por el León de Oro de Venecia, que mañana anunciará su palmarés. EFE

(foto)