Trump ofrece dar cinco mil dólares a cada ciudadano si su partido gana las 'midterm'

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Dallas, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre.

En declaraciones a sus seguidores durante una convención nacional del partido republicano en Texas, el mandatario aseguró que si "los republicanos ganan" entregará un "dividendo" a todos los ciudadanos, sin entrar en detalles de en qué consistirá el programa o cómo será hecha esta transferencia. EFE

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