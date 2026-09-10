América y Tigres chocan por la cima del Apertura femenino en séptima jornada

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México, 10 sep (EFE).- El América, en el que juega la española Irene Guerrero, se medirá a los Tigres UANL por el liderato del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano, en el partido que roba la atención de la séptima jornada.

Las Águilas, dirigidas por el español Ángel Villacampa, recibirán este domingo en la cancha del Estadio Azteca a las felinas, en un duelo entre los dos equipos más poderosos del campeonato.

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Ambos conjuntos marchan en la cima de sus respectivos grupos con paso perfecto luego de seis jornadas; cada uno acumula 18 puntos y presumen una importante diferencia de goles a favor.

El equipo de Villacampa, líder del grupo 2, ha marcado 30 goles a cambio de sólo tres recibidos para una diferencia a favor de 27 tantos.

La potente ofensiva de las Águilas es liderada por la brasileña Geyse, quien marcha como máxima anotadora con 11 goles.

Las felinas, que entrena el español Pedro Martínez, va a la cabeza del grupo 1; ha convertido 19 goles y sólo tiene uno en contra para una diferencia de 18 a favor.

Diana Ordóñez, con seis goles y Maricarmen Reyes, con cinco, son las principales anotadoras de Tigres.

La séptima jornada arrancará el viernes con dos partidos.

El Cruz Azul, en el que actúa la guatemalteca Ana Martínez, recibirá a los Pumas UNAM y el Atlante se meterá a la cancha del Atlas.

El sábado llama la atención el duelo entre el Guadalajara que es dirigido por el español Antonio Contreras, recibirá al Monterrey, en el que juega la española Lucía García.

En otro juego el Necaxa visitará al Juárez FC.

El domingo, además del América-Tigres, el Puebla se medirá al Querétaro y el San Luis jugará con Santos Laguna.

El lunes la actividad concluirá con dos juegos.

El Toluca chocará con el Tijuana y el Pachuca contenderá con el León.

Partidos de la séptima jornada del Apertura femenino:

Viernes 11.9: Cruz Azul-Pumas UNAM, Atlas-Atlante.

Sábado 12.9: Guadalajara-Monterrey, Juárez FC-Necaxa.

Domingo 13.9: Puebla-Querétaro, América-Tigres, San Luis-Santos Laguna.

Lunes 14.9: Toluca-Tijuana, Pachuca-León.EFE