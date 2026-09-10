Al menos quince niños mueren por un incendio en una escuela del este de la RD del Congo

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Kinsasa, 10 sep (EFE).- Al menos quince niños murieron por un incendio desatado este jueves por la mañana en una escuela de educación primaria en la ciudad de Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron a EFE las autoridades locales.

Las llamas arrasaron la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, precisó su alcalde, Théo Ruremesha.

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"Aún no tenemos un recuento preciso ni conocemos la causa exacta. Hasta el momento, se han contabilizado 15 cadáveres de escolares", declaró a EFE Ruremesha.

"Todos eran niños. Algunos fueron trasladados rápidamente al hospital, pero varios fueron hallados sin vida entre los escombros", añadió el alcalde.

Según explicó Ruremesha, el fuego comenzó en unas viviendas vecinas mientras los estudiantes se encontraban en clase y se propagó rápidamente hacia las instalaciones del centro educativo.

Las labores de rescate se vieron gravemente dificultadas por el complicado acceso a la zona, lo que forzó a los propios vecinos a intervenir para auxiliar a las víctimas, intentar dar cobijo a los afectados y contener el avance de las llamas.

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Además de los daños sufridos por el colegio, varias viviendas del entorno quedaron destruidas por el fuego, dejando a distintas familias sin pertenencias ni hogar.

La ciudad de Bukavu sufre de forma recurrente incendios durante la estación seca, y sólo en los últimos dos meses el fuego ha destruido miles de viviendas en distintas comunas.

“Hasta la fecha, más de 2.500 viviendas han sido destruidas en diferentes partes de la ciudad. Tan solo durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre”, señaló el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, en un comunicado recogido por medios locales.

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El Gobierno provincial exigió el establecimiento de un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios recurrentes en Bukavu, a fin de registrar la pérdida de vidas humanas y la destrucción de viviendas y bienes de las poblaciones afectadas. EFE