Sánchez ve "normal y oportuna" la foto del Rey con Robles: "Está en el derecho y la responsabilidad" de Felipe VI

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "normal" el encuentro mantenido por el Rey Felipe VI con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos cargos militares sobre la situación en Ceuta, esgrimiendo que no es solo un "derecho" del monarca mantener estas reuniones sino también una "responsabilidad" y descartando hacer otro tipo de lectura.

En una entrevista en 'La1', recogida por Europa Press, Sánchez ha sostenido que "estas reuniones se hacen recurrentemente" pero en ocasiones se hacen públicas y otras no, como ha sido ahora la ocasión, después de que Zarzuela publicara un foto del encuentro celebrado el domingo.

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El Rey, ha subrayado Sánchez, como responsable último de las Fuerzas Armadas "no solamente está en su derecho sino también su responsabilidad de tener estas reuniones con los distintos ejércitos y con la ministra de Defensa para que le expliquen la situación" en Ceuta.

Tras elogiar el "trabajo extraordinario" realizado por las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma, ha insistido en que "es una foto oportuna, normal".

"Entiendo que también en la coyuntura en la que se produce, pues pueda producir algún tipo de lectura, pero evidentemente es algo que es bastante normal y cotidiano en lo que respecta a las funciones del jefe del Estado", ha rematado.

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Por lo que se refiere a la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, el presidente del Gobierno ha vuelto a garantizar que se va a producir pero ha eludido dar una fecha o confirmar si se producirá antes de las elecciones parlamentarias en Marruecos del próximo 23 de septiembre.

A juicio de Sánchez, en las circunstancias actuales Ceuta "necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones y evidentemente es más que justificado y más necesario que nunca que el jefe del Estado visite la ciudad autónoma", así como también Melilla.

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"Las fechas las comunicaremos conjuntamente el Gobierno de España y la Casa Real y lo que le puedo adelantar es que estamos trabajando en fechas próximas", se ha limitado a indicar, reconociendo que en el caso de Ceuta la visita es "más necesaria que nunca".