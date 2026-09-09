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Rusia anuncia nuevos avances en Járkov con la toma de otra localidad en esta provincia de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Járkov con la toma de otra localidad en la zona, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control de la localidad de Ozernoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que el martes anuncio la toma de otras dos localidades en esta provincia, sin informar sobre posibles bajas en los combates.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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