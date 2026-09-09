Rego urge al PP a firmar el traslado de 500 niñas de Ceuta a la Península: "Tiene que colaborar. Es una urgencia"

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha urgido al Partido Popular a colaborar para trasladar a 500 niñas de Ceuta a la Península, para las que ya tienen "las 500 plazas habilitadas".

"El Partido Popular tiene que colaborar para que eso se produzca. Depende de Ceuta firmar el traslado de estas 500 niñas", ha señalado este miércoles Rego en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

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La ministra ha hecho hincapié en la necesidad de trasladar a estas niñas a la Península, algo que considera que es "una urgencia", y ha explicado que "hay mecanismos de cooperación también entre comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular".

"Creo que, además de la posición en términos generales política con respecto a esta crisis, yo llamaría la atención sobre la necesidad de colaborar, la necesidad de empatizar, de poner en marcha mecanismos concretos para distensionar la situación", ha comentado.

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La titular de Juventud e Infancia ha recalcado que está "fundamentalmente concentrada en dar soluciones que tienen que ver con los derechos de la infancia, de la infancia que vive en Ceuta, de los niños y niñas ceutíes, que se reanude el curso como se ha reanudado con la máxima normalidad, que tengan todas sus necesidades cubiertas".

"Creo que se está garantizando que el curso pueda reanudarse con total normalidad. Yo estoy hablando también con personas que son ceutíes, que están allí, que me comunican que el curso se está reanudando con normalidad y tenemos que seguir trabajando para destensionar Ceuta y volver a una situación de normalidad", ha concluido.

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