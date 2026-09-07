Aeropuerto de Castellón supera por primera vez los 50.000 pasajeros en un mes y abrirá ruta con Ibiza en 2027

07/09/2026 Vicente Martínez Mus hace balance de la campaña de verano del aeropuerto ECONOMIA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA CASTELLÓN SOCIEDAD GENERALITAT VALENCIANA

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El aeropuerto de Castellón ha logrado en agosto el mejor resultado mensual de su trayectoria, con 52.337 pasajeros, superando por primera vez los 50.000 usuarios en un mes. Además, en 2027 reforzará su conexión con Baleares con más vuelos a Palma de Mallorca y una nueva ruta a Ibiza.

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha comparecido en el aeropuerto de Castellón junto a la directora general de Aerocas, Raquel París, para hacer balance de la campaña de verano. Al acto también ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.

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El conseller ha destacado que los datos registrados "confirman el excelente momento que atraviesa el aeropuerto de Castellón, el mejor de su historia, y la dinámica de crecimiento sostenido y continuo". "Se han cumplido todos los objetivos que nos marcamos a principios de la legislatura, batiendo cada mes un nuevo récord, tanto en operaciones, como en pasajeros y en líneas", ha dicho.

Martínez Mus ha destacado el hito que supone "haber superado por primera vez la barrera de los 50.000 pasajeros en un mes", ya que refleja "la consolidación del aeropuerto de Castellón como una infraestructura estratégica para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del territorio". Según ha señalado, este récord "es fruto del trabajo realizado desde Aerocas y la Generalitat para ampliar la oferta de rutas, atraer nuevas oportunidades y dar respuesta a una demanda creciente".

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Los 52.337 pasajeros de agosto suponen un crecimiento interanual del 16,5 por cienot. En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026 se contabilizan 249.593 pasajeros, con un aumento del 12,6 % respecto al mismo periodo de 2025. Al respecto, la directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que se está cumpliendo el objetivo de superar el resultado de 2025 y de lograr un nuevo récord anual.

En agosto también se ha batido récord de operaciones con un total de 1.816 movimientos de aeronaves y un crecimiento interanual del 66,6 %. En el acumulado de enero a agosto se contabilizan 10.351 movimientos, con un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2025.

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MÁS CONEXIÓN CON BALEARES

Martínez Mus ha señalado que también "se está trabajando en las nuevas incorporaciones, nuevas rutas para la temporada que viene" y ha anunciado que en el verano de 2027 el aeropuerto de Castellón reforzará su conexión con Baleares, de la mano de la aerolínea Air Nostrum.

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Por una parte, la ruta Castellón-Palma de Mallorca casi duplicará su operativa respecto a este verano, pasando de 14 a 26 frecuencias -un total de 52 vuelos en ambos sentidos-. Operará durante 13 semanas, desde mediados de junio hasta principios de septiembre.

Por otra parte, la aerolínea Air Nostrum abrirá una nueva ruta con Ibiza, que operará durante las semanas punta de la temporada estival. En concreto operará durante cuatro semanas en agosto con una frecuencia semanal.