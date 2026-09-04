CEO de Nvidia hace mayor donación individual de 10 millones de dólares por riadas en Nepal

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Katmandú, 4 sep (EFE).- El director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, ha realizado la mayor donación individual registrada hasta la fecha para las víctimas de las inundaciones en Nepal, al entregar 10 millones de dólares al fondo estatal de emergencia, según informaron este viernes fuentes oficiales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Waglé, a través de la red social X, donde publicó un mensaje de agradecimiento en nombre del Ejecutivo por este "apoyo sin precedentes" destinado a asistir a los afectados por la devastadora crecida del río Bhotekoshi.

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"Espero que esta considerable contribución, destacable bajo cualquier estándar filantrópico, inspire a muchos otros a colaborar también con esta noble causa", señaló un portavoz gubernamental en un mensaje de audio difundido por el propio ministro para hacer pública la donación.

Waglé detalló en su publicación que, gracias a la inyección de capital del líder del gigante de la inteligencia artificial, el Fondo de Ayuda por Desastres del Primer Ministro ha logrado superar la barrera de los 10.000 millones de rupias nepalíes recaudados (unos 74,5 millones de dólares).

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Estos recursos irán destinados íntegramente a las labores de socorro en una crisis que deja, según el último balance de la policía de Nepal, al menos 1.295 muertos y más de 4.898 desaparecidos, tras las riadas que arrasaron poblaciones enteras hace poco más de una semana. EFE