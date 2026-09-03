Un incendio forestal en Grecia, cerca de Albania, obliga a evacuar a 320 personas

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Atenas, 3 sep (EFE).- Decenas de bomberos luchan este jueves en el norte de Grecia contra un incendio forestal que se declaró la víspera, a tres kilómetros al oeste de la frontera con Albania, y que ya ha obligado evacuar un pueblo de unos 320 habitantes.

El fuego afecta a una zona boscosa de difícil acceso al norte del pueblo de Kristalopigi, evacuado a última hora del miércoles, dijo a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

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Unos 60 bomberos con 13 camiones y un helicóptero cisterna operan en la zona, apoyados por vehículos cisterna y maquinaria pesada.

Mientras, una decena de efectivos con dos aviones y tres helicópteros cisterna luchan contra otro incendio forestal que se declaró este jueves en el centro de la isla de Eubea, situada a unos 60 kilómetros al norte de Atenas.

Grecia afronta una prolongada ola de calor que, a finales de agosto, disparó la temperatura hasta los 42 grados en ciertas regiones, mientras que ayer, miércoles, el termómetro superó los 39 grados en el sur del país.

En lo que va de año, más de 31.000 hectáreas han sido calcinadas en Grecia, la mayoría por dos grandes incendios que se declararon a finales de julio pasado, uno al oeste de Atenas y el otro en Creta.

Once personas han perdido la vida por causa de los fuegos, entre ellos cuatro bomberos. EFE