Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, se sincera como nunca y desvela 10 curiosidades sobre ella hasta ahora desconocidas

Guardar

Convertida en uno de los grandes apoyos de Lamine Yamal desde que el futbolista comenzó su meteórica carrera en el Barça y en la Selección Española, Sheila Ebana ha dejado a un lado la discreción con la que hasta ahora apostaba por mantenerse en un segundo plano siempre al lado de su hijo y, tras el Mundial de Fútbol en el que 'La Roja' se impuso a Argetina se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes sociales, donde ya acumula casi 3 millones de seguidores.

De vuelta en Barcelona tras un verano de ensueño en el que no solo ha apoyado a Yamal asistiendo a todos los partidos de la Copa del Mundo junto a su hijo pequeño, Keyne (4) y la novia del jugador, Inés García -cuya fama también ha crecido como la espuma desde que comenzó su relación con el extremo-, la nueva 'reina de Instagram' se ha abierto como nunca y, apuntándose a un reto viral, ha revelado divertida diez curiosidades sobre ella que hasta ahora desconocíamos.

PUBLICIDAD

Como ha contado, nació en Guinea Ecuatorial y llegó a España con 14 años, por lo que lleva en nuestro país -donde se ha adaptado a la perfección aunque hizo muchos sacrificios para sacar a su familia adelante hasta que su hijo despuntó con el Barça- más de la mitad de su vida, 22 años (tiene 36).

Con una gran sonrisa ha confesado que es impuntual y que siempre que tiene una cita llega tarde, que le gusta más lo salado que lo dulce, y que su manía 'secreta' es dormir con calcetines tanto en invierno como en verano.

PUBLICIDAD

Además, y aunque pueda parecer lo contrario, ha asegurado que "soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram", aunque esta nueva faceta de creadora de contenido la ha ayudado a "descubrir una faceta nueva de mi vida gracias a las redes sociales".

Sheila, que tuvo a Lamine con apenas 19 años, también ha desvelado que "me encanta pasar tiempo en familia", asegurando que no se pierde ni un solo encuentro de su hijo y que, "por muchos partidos que vea, me sigo poniendo nerviosa como la primera vez".

PUBLICIDAD