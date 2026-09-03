Investigan a un exprimer ministro y cercano aliado de Erdogan por supuestamente insultarlo

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Ankara, 3 sep (EFE).- La Fiscalía de Ankara ha abierto una investigación contra Ahmet Davutoglu, exprimer ministro de Turquía y durante años un estrecho aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, por haberlo supuestamente insultado, pero sin precisar qué declaraciones considera ofensivas, informan este jueves los medios.

La Fiscalía se ha limitado a informar de que Davutoglu, de 67 años, está siendo investigado bajo el artículo 299 del Código penal turco, que trata sobre "insultos al presidente".

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Según el diario Karar, la investigación se refiere a unas declaraciones de Davutoglu en una emisora de televisión hace seis años, en las que acusó a ministros que lo sucedieron y al propio Erdogan de prácticas corruptas.

"No me llevé ni un solo céntimo de procedencia ilícita, a diferencia de los ministros que vinieron después de mí. Enriquecieron a quienes los rodeaban. Él (Erdogan) nombró ministro a su yerno. Enriqueció a sus familiares. Le entregó Turquía a cinco contratistas", son las palabras que, según ese medio, están siendo investigadas.

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Davutoglu fue ministro de Exteriores (2009-2014) y luego primer ministro (2014-2016), cargo en el que sustituyó al propio Erdogan cuando éste fue elegido presidente.

En 2016 dimitió como jefe del Gobierno y como presidente del AKP, el partido fundado por Erdogan y que lleva 24 años en el poder, como consecuencia de su progresivo distanciamiento con el mandatario y su oposición a la implantación de un sistema presidencialista en Turquía.

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Tres años después creó su propia formación, Gelecek Partisi, que fue disuelta por él el mes pasado.

En los diez años que Erdogan lleva de presidente se han multiplicado las investigaciones por insultos al jefe del Estado, con más de 55.000 casos, según algunas fuentes. En la mayoría de ocasiones, la Fiscalía ni siquiera revela los supuestos insultos que investiga. EFE

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