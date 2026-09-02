Lula lidera, seguido de Bolsonaro, con un escritor como tercer favorito, según un sondeo

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Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las elecciones de octubre en Brasil, lidera con el 37 % de la intención de voto, mientras que su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, se queda en el 30 %, según una encuesta divulgada este miércoles.

La gran novedad en el sondeo de la firma Quaest es el ascenso del escritor Augusto Cury, un neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien aparece en el tercer lugar, con el 10 %, ocho puntos más que lo que tenía en anteriores encuestas.

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El nuevo estudio de Quaest, que entrevistó a 2.004 electores entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, es el primero de esta empresa desde que los candidatos comenzaron a divulgar su propaganda electoral en radio y televisión.

Pese a que los encuestadores consideran que estas circunstancias hacen técnicamente incomparable el nuevo sondeo con los anteriores, los resultados indican que la diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se redujo dos puntos en el último mes y cinco en los dos últimos.

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Mientras que el líder progresista tenía el 40 % de la intención de voto en el sondeo de julio y 39 % en el de agosto, el senador ultraderechista, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, aparecía con el 28 % en julio y con el 30 % en agosto.

En el mismo período, Cury avanzó ocho puntos y, con el 10 %, se destaca entre los candidatos que intentan poner fin a la actual polarización en la campaña electoral brasileña.

El crecimiento del escritor, que defiende posiciones tanto de derecha como de izquierda, coincide con su avance en las redes sociales, en las que ha ganado millones de seguidores.

La intención de voto de los otros diez candidatos se redujo y ahora ninguno de los que intenta presentarse como una tercera vía, fuera de Cury, aparece con más del 3 % del favoritismo.

Según el nuevo sondeo, el cuarto ubicado es el activista de ultraderecha Renan Santos, del partido Misión, con el 3 %; y el quinto lugar lo comparten el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, ambos de partidos de centroderecha, con el 1 %.

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De acuerdo con el nuevo sondeo de Quaest, Lula y Flávio Bolsonaro continúan técnicamente empatados en una eventual segunda vuelta, en la que el presidente aparece con el 42 % y el senador con el 41 %.

La distancia entre ambos se redujo desde tres puntos porcentuales hasta un punto frente al sondeo divulgado el 14 de agosto.

En una eventual segunda vuelta entre Lula y Augusto Cury, el líder progresista vencería con el 40 % frente al 34 % del escritor.

El nuevo sondeo indicó, además, que la aprobación del Gobierno de Lula se mantuvo estable pese a los escándalos que salpicaron al mandatario por la apertura de tres investigaciones contra su hijo mayor, Fábio Luiz Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias.

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Según la encuesta, el 48 % de la población desaprueba al Gobierno de Lula contra un 45 % que lo aprueba. En el sondeo de agosto, la desaprobación también era del 48 % y la aprobación del 46 %. EFE