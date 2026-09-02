La música española De Bustos debuta en letras: "Escribir es como el piano, una disciplina"

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Pablo R. Seco

Bogotá, 2 sep (EFE).- La pianista española María José de Bustos, residente en Colombia por dieciséis años, presenta este miércoles su primera novela, 'El horizonte de mi existencia', una historia que recorre rincones de América y España y reflexiona sobre el "amor, la esperanza y la tragedia".

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De Bustos, oriunda del País Vasco (norte de España), reconoce en una entrevista con EFE que durante toda su vida ha tenido "una afición oculta" por la escritura, algo que aflora en su primera incursión formal en la literatura.

"La escritura es, como el piano, una disciplina, casi adictiva, que siempre ha convivido conmigo en los tiempos tranquilos y en épocas más reservadas", afirma la escritora, que comenzó su afición por la música a los seis años.

Escribir y publicar el libro fue, según relata, "como en una película": primero comenzó escribiendo la novela e hizo una autoedición para regalársela a sus conocidos, hasta que una persona que la leyó le gustó y la ayudó a publicarla.

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Esta "aventura", como la define la autora, tiene como protagonista a Diógenes, un arquitecto uruguayo que busca un nuevo horizonte en su vida por la agónica enfermedad mental que sufre uno de sus hijos, y en la que le acompaña un amigo músico, y que discurre en rincones tan dispares como Boston, Montevideo o Valladolid, ciudad del noroeste de España.

"Yo quería un personaje del mundo, que tuviera una conexión ibérica", explica la escritora, que eligió la enfermedad mental que sufrió una persona de su entorno, y a la que pudo acercarse con curiosidad. "Mi intención era visibilizar un problema psicológico, hacerlo más doméstico", afirma.

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Así, la autora junta las pequeñas historias que las personas del mundo hispanohablante compartieron con ella en sus viajes por América Latina y España, "para armar una aventura con todos ellos sin que nadie sepa que están ahí", detalla.

"Los personajes los dibujé pensando en personas de la vida, pero sin nombres ni apellidos", asegura De Bustos sobre su obra prima, publicada bajo el sello de la editorial Seix Barral, del Grupo Planeta.

Otra de las cosas que la intérprete comparte con el protagonista es su vínculo con el mar, al que ambos acuden cuando necesitan sentirse acogidos. "Yo quería un lugar tranquilo para ver donde llevaban sus reflexiones, y el mar ganó; no encontré un sitio mejor", expresa la autora.

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De Bustos empezó su carrera musical en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, una ciudad costera del norte de España, para saltar más tarde a la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

"Lo que yo interpreto musicalmente es una arquitectura sonora", describe De Bustos sobre la unión entre la música y la profesión del protagonista en la novela: "Como la música, la arquitectura es una construcción".

La intérprete, afincada en Bogotá, ha desarrollado gran parte de su carrera en diferentes lugares de América, especialmente en Uruguay y Colombia, a donde se mudó por su relación con el promotor cultural y teatral Ramiro Osorio.

Su amor por Colombia le ha llevado a interpretar musicalmente el universo de 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, en la obra 'Reflejos de Macondo', además de haber hecho varias interpretaciones junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. EFE

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