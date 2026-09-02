Cuerpo buscará un "gran pacto nacional" sobre inteligencia artificial con agentes sociales y políticos

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno trabajará "hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial (IA)", mediante un "gran pacto nacional" que incorpore a los agentes sociales y políticos.

"Vamos a trabajar desde el Gobierno hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial. Un gran pacto nacional que incluya agentes sociales y políticos para entre todos dar forma a este nuevo futuro", ha señalado Cuerpo durante el cierre institucional de la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, que tiene lugar esta semana en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

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El ministro ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promoverá en las próximas semanas la firma de un acuerdo tripartito con los agentes sociales, con el objetivo de situar el diálogo social como "un pilar central" en el desarrollo tecnológico y en la distribución de sus beneficios.

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Cuerpo ha indicado que el acuerdo deberá mantener la confianza y la seguridad de las personas "en el centro del proceso".

"El diálogo social [debe ser] un pilar central, clave en este desarrollo tecnológico y en la distribución de los beneficios del desarrollo tecnológico en nuestro país", ha afirmado el vicepresidente primero.

Asimismo, ha señalado que este acuerdo será el "punto de partida" para afrontar la transformación ligada a la inteligencia artificial y ha asegurado que el proceso contará con expertos, sociedad civil y actores de los ámbitos empresarial, científico, sanitario, educativo e industrial. "Lo haremos juntos", ha concluido Cuerpo.

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