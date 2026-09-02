Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en el sur del Sinaí egipcio

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El Cairo, 2 sep (EFE).- Al menos dieciséis personas murieron y otras 28 resultaron heridas este miércoles en un accidente de autobús ocurrido en la carretera Dahab-Nuweiba, en la gobernación del Sinaí del Sur, en Egipto, una zona de gran afluencia turística, informó el Ministerio de Salud egipcio.

El accidente tuvo lugar esta mañana antes de llegar a la zona de Al Saada, en dirección a la turística ciudad de Nuweiba, a orillas del mar Rojo, según indicó el portavoz del Ministerio de Salud y Población, Hosam Abdelgafar, quien no agregó detalles sobre la nacionalidad de los pasajeros. EFE

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