Ramaphosa celebra una inversión de 200 millones de euros de Volkswagen en Sudáfrica

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Nairobi, 31 ago (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, destacó este lunes una inversión de 4.000 millones de rands (unos 200 millones de euros) de Volkswagen para la fabricación de un nuevo modelo en el país, durante la celebración del 75.º aniversario de la presencia del fabricante alemán en suelo sudafricano.

“No damos por sentada esta inversión. En un entorno intensamente competitivo, Sudáfrica debe seguir demostrando que cuenta con las capacidades, las competencias y el entorno normativo necesarios para atraer estos capitales”, afirmó Ramaphosa durante la gala conmemorativa celebrada en la propia fábrica.

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El mandatario celebró la llegada del Volkswagen Tengo, que se ensamblará en la planta de Kariega, provincia del Cabo Oriental junto al Polo y al Polo Vivo, como un “voto de confianza” en la capacidad industrial y en la mano de obra sudafricana.

En su discurso, el jefe de Estado anunció que su Gobierno está revisando el Plan Maestro Automotriz del país para adaptar la política industrial a la transición global hacia los vehículos eléctricos, híbridos y de nuevas energías.

“Estamos determinados a garantizar que Sudáfrica siga siendo una base de fabricación global clave. No solo debemos ensamblar los vehículos del futuro, sino también fabricar los componentes, procesar los materiales y desarrollar las tecnologías que requieren”, subrayó el presidente, recordando las reservas del país en minerales críticos esenciales para la electrificación del transporte.

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La industria del automóvil representa algo más del 5 % del producto interior bruto (PIB) sudafricano, sostiene más de 115.000 empleos directos de fabricación y exporta a 155 destinos internacionales.

Ramaphosa valoró además la trayectoria social de la compañía alemana en el país, al recordar que, en pleno régimen del segregacionismo racial del apartheid, fue la primera empresa del sector en reconocer a los sindicatos de trabajadores negros y contratar artesanos negros en sus líneas de producción.

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La planta de Kariega —la más antigua del Grupo Volkswagen fuera de Europa— inició sus operaciones con el ensamblaje del primer Escarabajo (Beetle) el 31 de agosto de 1951. Actualmente es la única fábrica del mundo que produce el modelo Polo en exclusiva para los mercados de Europa y Asia-Pacífico, con una producción que superó los 156.000 vehículos el año pasado. EFE