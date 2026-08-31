Los costes de ocupación en las oficinas 'prime' en el mundo crecieron un 5,3% hasta marzo, según Savills

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Los costes de ocupación en las oficinas de mayor calidad, o 'prime', han aumentado a nivel global un 1% durante el segundo trimestre de 2026 y un 5,3% interanual, con un precio de 703,09 euros por metro cuadrado en Madrid, según informa Savills este lunes.

Además, estos costes de oficinas 'prime', que incluyen rentas y costes de adecuación de espacios ('fit-out'), presentaron un avance trimestral del 2,1% en Norteamérica y del 0,5% en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Asia-Pacífico, de acuerdo con el índice 'Prime Office Costs' de la empresa.

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El 58% del total de estos contratos supusieron ampliaciones de espacio por parte de las empresas en el primer semestre --lo que Savills vincula con un número creciente de compañías que apuestan por estrategias de crecimiento y expansión en los edificios de mayor calidad--, mientras que las renovaciones o traslados sin cambios significativos de espacio descendieron hasta el 37% (frente al 44% registrado en la segunda mitad de 2025) y solo el 5% de las operaciones analizadas correspondió a reducciones de superficie.

Al respecto, la consultora señala que las empresas continúan con la concentración de su demanda en los edificios mejor posicionados y con mayores prestaciones y que se mantiene la presión al alza sobre los costes de ocupación en los segmentos más exclusivos del mercado en todo el mundo, si bien algunos comienzan a mostrar "moderación", entre los que destaca a China.

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Por otra parte, apunta que la inteligencia artificial (IA) protagoniza el 17% de las grandes operaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 a nivel global por parte del sector tech --frente al 3% registrado dos años antes--, gracias al rápido crecimiento del sector, la fuerte inversión de capital y la creciente competencia por el talento especializado, y que amplía espacio en todos los casos.

En ese sentido, subraya en un comunicado que la "creciente influencia" de las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial "intensifica la competencia por los mejores espacios" en ciudades como San Francisco, Londres o Shenzhen, lo que reflejaría "el compromiso a largo plazo de estas compañías con oficinas emblemáticas que contribuyen a fortalecer su marca, atraer talento y mejorar la relación con clientes".

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Si se mantiene esta tendencia, prevé que el sector de la inteligencia artificial podría convertirse en "un motor cada vez más relevante" de la demanda de oficinas 'prime' en un número creciente de mercados internacionales.

De otro lado, señala que los operadores de espacio flexible han sido el segmento más expansivo en la primera mitad del año --con el 78% de las operaciones destinadas a aumento de superficie y más de la mitad en nuevas ubicaciones dentro de ciudades en las que ya tenían presencia--, seguido por finanzas (65%) y 'life sciences' (63%).

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DE 3.085 EUROS/M2 EN LONDRES A 338 EUROS EN JOHANNESBURGO

De acuerdo con Savills, que analiza las diez principales operaciones de alquiler de oficinas registradas en los mercados principales de 47 ciudades, Londres (West End) lidera el índice, con un coste de oficinas 'prime' de 3.085,01 euros por metro cuadrado.

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Le siguen Hong Kong, con 2.126,09 euros/m2; Tokio, con 2.068,68 euros/m2; Nueva York (Midtown), con 1.988,96 euros/m2, y Londres (City), con 1.920,32 euros/m2.

En la posición 35 aparece Madrid, con un coste de 703,09 euros por metro cuadrado, mientras que en último lugar se encuentra Johannesburgo, con 338,32 euros/m2.