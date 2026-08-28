Moeve celebra "seguir acompañando el crecimiento" de la Liga F en su segundo año completo de 'title sponsor'

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'Moeve' celebra "seguir acompañando el crecimiento" de la Liga F, la máxima categoría profesional del fútbol femenino español y de la que es 'title sponsor' desde mayo de 2025, y se pone como objetivo continuar "trabajando juntos para que el fútbol femenino alcance nuevas cotas a nivel nacional e internacional".

"Esta segunda temporada nos permite dar continuidad al compromiso de Moeve con el fútbol femenino y seguir acompañando el crecimiento de Liga F Moeve, después de un primer año completo cuyos resultados reflejan la creciente proyección de la competición", señala José María Solana, director global de Marca de 'Moeve', en declaraciones facilitadas por la energética.

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El directivo dejó claro que están "convencidos" de que la "evolución" del campeonato profesional "debe apoyarse en la suma de esfuerzos y en una visión a largo plazo". "Por eso hemos creado juntos Liga Futura Moeve, para promocionar el fútbol desde la base. Vamos a seguir trabajando juntos para que el fútbol femenino alcance nuevas cotas a nivel nacional e internacional", advirtió.

Por su parte, la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, recuerda que "los datos de la pasada campaña, reflejan la evolución positiva de una competición que cada vez despierta más interés y genera mayor impacto social y audiovisual".

"Contar con 'Moeve' como 'title sponsor' nos permite seguir desarrollando una alianza estratégica con la visión compartida de impulsar el fútbol femenino desde la élite hasta la base. Liga Futura Moeve es un ejemplo claro de ese compromiso conjunto por generar oportunidades, referentes y nuevos espacios para las niñas que serán el futuro de nuestro deporte", subrayó la dirigente.

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Esta alianza convirtió a 'Moeve' en la primera compañía en patrocinar todas las competiciones de LaLiga y Liga F, además de crear Liga Futura Moeve, una nueva competición alevín que nace con el objetivo de impulsar el fútbol base femenino y fomentar el desarrollo de las jóvenes futbolistas desde edades tempranas.

Según indicó 'Moeve', 'title sponsor' desde el final de la temporada 24-25, su primer año completo, la 26-27, se ha cerrado con un destacado crecimiento audiovisual y digital ya que la competición ha aumentado su audiencia un 11,2 por ciento, hasta alcanzar los 7,5 millones de espectadores acumulados.

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En los canales digitales, Liga F superó los 1,14 millones de seguidores, la web de la competición incrementó un 24,7 por ciento sus páginas vistas y prácticamente duplicó el número de usuarios únicos. Además, se celebraron 71 encuentros en grandes estadios, un 30 por ciento más que el curso anterior, mientras que el crecimiento de la competición también se verá reflejado con la inclusión de partidos en La Quiniela a partir de esta campaña, "un nuevo hito que refuerza su visibilidad y reconocimiento en uno de los productos más representativos del plano futbolístico nacional".

La alianza entre 'Moeve', Liga F y LaLiga se articula bajo el lema 'El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos' y traslada al ámbito deportivo una visión compartida basada en el trabajo en equipo, la diversidad, la inclusión y el espíritu de superación, la cual responde también al objetivo común de ampliar la presencia y visibilidad de referentes femeninos en el deporte.

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