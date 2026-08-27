Las bolsas sortean la crisis de la guerra en Irán gracias a los resultados y la IA

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Madrid, 27 ago (EFE).- Seis meses después del estallido del conflicto armado en Irán, las bolsas internacionales han amortiguado el "shock" geopolítico y cotizan con ganancias generalizadas, impulsadas por la solidez de los resultados empresariales y el auge de la inteligencia artificial, frente a la volatilidad del mercado energético.

Según explica a EFE el director de inversiones en Tressis, Jorge González, "el mercado ha absorbido el shock geopolítico bastante mejor de lo que cabía esperar", ya que "no se ha traducido en un deterioro generalizado de los activos de riesgo".

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A pesar de las inconclusas tensiones en Oriente Próximo, el principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, acumula un avance del 9 % desde el pasado 27 de febrero, y del 16 % desde el inicio de año.

Entre los componentes del índice, Repsol se sitúa como el principal ganador, con una revalorización superior al 40 % gracias al encarecimiento del petróleo, aunque el sector bancario también se ha mostrado fuerte por la expectativa de que habrá más subidas de tipos y avanza del 22 % en su conjunto.

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Según explica el analista de Banco BiG, Borja de Castro, "los bancos españoles tienen una gran base de depósitos y cuentas corrientes, las cuales, con subidas de tipos derivadas de inflaciones crecientes, hace que su margen de crédito aumente".

En Europa, el comportamiento ha sido diverso aunque positivo de manera general: la Bolsa de Milán lidera las subidas continentales con un incremento del 12 % y el DAX alemán repunta casi el 4 %.

Por el contrario, el CAC 40 parisino muestra una contracción del 1,3 % desde el arranque del conflicto y el FTSE 100 de Londres está prácticamente igual que al inicio de los bombardeos (pierde un 0,3 %).

En el caso del Euro Stoxx 50, índice que agrupa a las mayores cotizadas del Viejo Continente, ha avanzado un 5 % impulsado por el sector tecnológico (15 %), seguido de la banca (14 %) y servicios financieros (12 %) y energía (11 %), mientras que el automóvil y los productos de primera necesidad caen el 14 % y el 10 %, respectivamente.

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De Castro señala que el impulso de la inteligencia artificial también ha tenido una repercusión positiva en Europa porque, "aunque no lidere este sector, sí participa en la cadena: fabrica energía, centros de datos y financia operaciones a través de sus bancos".

Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha registrado un sólido desempeño sostenido por los balances corporativos del sector tecnológico y las inversiones en infraestructura.

Muestra de ello es el índice tecnológico Nasdaq, que se revaloriza más del 15 %, seguido del S&P 500, que repunta un 11 % y el Dow Jones de Industriales, más del 9 %.

Por su parte, las plazas asiáticas ofrecen un balance dispar: el Nikkei de Tokio escala un 12 % y el Kospi surcoreano, un 10 %, mientras que los índices chinos retroceden debido a las dudas sobre su recuperación económica: la Bolsa de Shanghái cae prácticamente un 5 %, el Hang Seng de Hong Kong cede un 4 %; y el CSI 300 se deja un 1,3 %.

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Sin embargo, los mercados de materias primas energéticas sí han acusado las tensiones bélicas y, sobre todo, el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde salía el petróleo y el gas que se producía en la región.

Esto se ha visto reflejado en la volatilidad del brent, el crudo de referencia en Europa, que se negocia en los 87 dólares por barril, lo que supone una subida del 20,6 % respecto a los 72,48 dólares que costaba al inicio de las hostilidades.

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De hecho, a finales de abril llegó a alcanzar los 126 dólares durante las fases de mayor nerviosismo, casi un 75 % por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

El petróleo de referencia en EE.UU., el WTI, se revaloriza un 26,25 % y se paga por encima de 82 dólares.

En cuanto al gas natural TTF, su precio se ha duplicado en el mercado holandés y actualmente cotiza en 65 euros por megavatio hora, un 107 % más que antes del conflicto, pero aún muy lejos de los 340 euros que llegó a alcanzar tras la invasión rusa de Ucrania.

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El analista Javier Santacruz señala que, tras un intento fallido de fijar el régimen de paso por el estrecho de Ormuz, la apertura de rutas alternativas y la liberación de reservas han demostrado que el suministro global está asegurado, aunque advierte de que el mercado seguirá expuesto a una "elevada volatilidad" por la inestabilidad de los acuerdos políticos.

Borja de Castro (Banco BiG) coincide en que la clave reside en la operatividad de los puntos logísticos vitales: "El mercado descuenta hechos, no titulares. Lo relevante es si el estrecho de Ormuz permanece abierto y las refinerías operativas".

No obstante, advierte de que el paulatino agotamiento de los inventarios a bajo coste obliga a reponer reservas a precios más altos, lo que podría generar tensiones en las cuentas empresariales si el conflicto se prolonga.

La deuda pública ha sufrido un repunte de las rentabilidades ante las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento de la energía: el bono español a 10 años tiene ahora un rendimiento del 3,7 % (frente al 3,059 % previo al conflicto) y el bono alemán escala al 3,25 %.

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En el caso de la deuda de EE.UU. la rentabilidad ha subido 72 puntos básicos, hasta el 3,65 %, aunque en estos seis meses ha llegado a superar el 4,7 %, y, en el caso de sus bonos a 30 años, han rebasado el 5,3 %, un nivel que no se veía desde el año 2007.

El oro, tradicional activo refugio en momentos de incertidumbre geopolítica, "ha sorprendido negativamente", afirma González, con un desplome del 13 %, mientras que la plata cede más del 27 %.

En contraste, el bitcóin se revaloriza cerca del 20 % hasta los 78.450 dólares y en mayo y esta misma semana ha superado los 80.000 dólares. EFE

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