El croata Dominik Livakovic, nuevo portero del FC Barcelona hasta 2030

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El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe SK para fichar al futbolista croata Dominik Livakovic, portero de 31 años y que en su día militó en el Girona FC, y que ahora firma con los culés para las próximas cuatro temporadas, en concreto hasta el 30 de junio de 2030.

Así lo anunció este miércoles el Barça en su página web. "Después de jugar en las categorías inferiores del NK Zadar y el NK Zagreb, llegó al primer equipo de este último la temporada 2012-13, en la primera división croata. Pasa cuatro temporadas en este equipo, hasta que el curso 2016-17 firma por el Dinamo de Zagreb", añadió la nota de prensa.

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"Ahí está un total de siete temporadas, en las que disputa 295 partidos, encaja 249 goles, deja la portería vacía en 137 ocasiones y conquista siete ligas. Su buen nivel le lleva a fichar por el Fenerbahçe turco en el verano de 2023", resumió el mismo comunicado 'online'.

"A lo largo de las dos temporadas que juega con los de Estambul, participa en 74 choques, en los que deja la portería a cero 24 veces. El verano de 2025 es cedido al Girona, con quien no acaba jugando ni un solo minuto", se refirió el texto a la polémica del entonces entrenador gerundense, Míchel Sánchez, con la negativa de Livakovic a jugar.

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"En el mercado de invierno vuelve al Dinamo de Zagreb, también en forma de cesión, y juega 15 partidos con solo 10 dianas recibidas y ocho porterías a cero. Contribuye a un nuevo título liguero", destacó la nota culé.

"Livakovic es un habitual de la selección croata desde 2017. Ha formado parte de las convocatorias de los últimos tres Mundiales (2018, 2022 y 2026) y de las últimas dos Eurocopas (2021 y 2024). De hecho, cuenta en su palmarés con la medalla de plata y de bronce de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente", concluyó el texto del Barça.

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