China ofrece a Nepal ayuda de emergencia y coordinación en los rescates tras la riada

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Pekín, 27 ago (EFE).- China ofreció este jueves a Nepal ayuda de emergencia y reforzar la coordinación en las labores de búsqueda y rescate tras la devastadora riada que golpeó la frontera entre ambos países y que ha dejado 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos, según los balances provisionales de ambas partes.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves en rueda de prensa que Pekín está dispuesto a mantener una "estrecha comunicación" con Nepal, reforzar la coordinación, realizar conjuntamente operaciones de búsqueda y rescate y proporcionar asistencia de emergencia "de acuerdo con las necesidades" del país vecino.

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Lin aseguró además que las operaciones de rescate en el lado chino tratan "por igual" a ciudadanos chinos y extranjeros y que las autoridades mantienen contactos con las embajadas de los países afectados para facilitarles información.

El vocero cifró en 260 los extranjeros desaparecidos en la zona afectada del lado chino, aunque advirtió de que las autoridades todavía están verificando la información debido a las consecuencias del desastre.

Preguntado posteriormente por el perfil de los extranjeros desaparecidos, Lin señaló que, según los datos preliminares, entre los afectados hay turistas y residentes locales, sin ofrecer más detalles sobre sus nacionalidades.

Nepal informó este jueves de 177 cadáveres recuperados y 826 desaparecidos, mientras que China ha contabilizado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos.

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Entre los desaparecidos figuran al menos cuatro españoles, según confirmó este jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien indicó que por el momento no constan nacionales fallecidos.

Las tareas de búsqueda continúan en ambos lados de la frontera, dificultadas por las lluvias, la inestabilidad de las laderas, los daños en los accesos y los cortes de comunicaciones, mientras persiste el riesgo de nuevos desprendimientos. EFE

(foto) (vídeo)