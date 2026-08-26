Rusia considera positiva la primera visita de un director de la CIA en toda la guerra

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Moscú, 26 ago (EFE).- El Kremlin valoró hoy positivamente la visita el martes a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, la primera desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

"Los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo, un proceso positivo", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Más aún, añadió, cuando "esos contactos continúan, a menudo, incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones, sobre lo que, por cierto, habló también nuestro presidente".

En cuanto a la posibilidad de que la visita del jefe de la CIA contribuya a mejorar las relaciones con Washington, señaló que es "prematuro" hacer cualquier valoración al respecto.

A su vez, insistió en que Vladímir Putin no llegó a recibir a Ratcliffe, aunque sí fue informado "inmediatamente" sobre los resultados de las consultas.

Se trata de la primera visita a este país de un director de la Agencia Central de Inteligencia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer a Putin de que renunciara a sus planes de invadir Ucrania.

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La prensa estadounidense especula con que Ratcliffe pudo viajar a la capital rusa para hablar de Ucrania, las tensiones con la OTAN, Irán o las negociaciones para liberar a un preso estadounidense.

La Casa Blanca está preocupada por el reciente vuelo de varios drones contra territorio de países miembros de la OTAN, como Alemania, Polonia, Rumanía y los Bálticos, a lo que se suman los supuestos planes de movilización de Rusia, que son negados por el Kremlin.

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Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó las propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, a la que acusó de abrir "la caja de pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.

El Congreso estadounidense podría aprobar próximamente el primer gran paquete de sanciones contra Rusia desde que el presidente, Donald Trump, llegara al poder hace 18 meses, algo que ya hizo el Senado hace más de dos semanas.

La CNN, por su parte, destacó que la visita tuvo lugar justo después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar "todas las operaciones económicas" de Irán, uno de cuyos principales aliados es Rusia.

Según canales de Telegram rusos, en realidad, el jefe de la CIA viajó a Moscú para negociar la liberación del estadounidense Charles Zimmerman, un veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, condenado en enero pasado a cinco años de cárcel por tenencia y tráfico ilegal de armas.

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Los medios rusos señalan que Putin ha firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman. EFE

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