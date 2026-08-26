Riada de Nepal deja imágenes sobrecogedoras de aldeas arrasadas y cientos de desaparecidos

Guardar

Redacción Internacional, 26 ago (EFE).- La riada masiva que este miércoles se produjo en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet (China), deja sobrecogedoras imágenes de varias localidades alcanzadas de forma violenta por el agua, en un desastre natural atribuido de forma preliminar a un terremoto que deja por ahora 16 muertos y unos 400 desaparecidos, entre ellos turistas.

La repentina masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Imágenes de la tragedia muestran mercados, carreteras y obras hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, siendo arrasados por la riada, así como pueblos sumidos en lodo donde abundan los destrozos.

Las autoridades han informado de al menos 16 muertos, mientras tratan de determinar el paradero de casi 400 personas que permanecen sin contacto y podrían haber quedado atrapadas por las aguas, entre ellos 291 viajeros extranjeros.

Un vídeo difundido en medios de comunicación y redes sociales pendiente de verificación capta el momento en el que una multitud arranca a correr a medida que la riada se aproxima a lo que se describe en las imágenes como el puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre entre el Tíbet y Nepal.

PUBLICIDAD

Una brutal masa de agua se lleva con fuerza decenas de vehículos, entre ellos autobuses estacionados en un aparcamiento, al tiempo que se aprecian escombros saltando por los aires y una enorme polvareda.

Las autoridades, que están evaluando el alcance de los daños, han atribuido el suceso de forma preliminar a un terremoto ocurrido a las 8:37 (2:52 GMT) que produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que habría provocado la inundación. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(vídeo)